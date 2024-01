Pracovníci OSN v Izraeli pravdepodobne uniesli ženu a zapojili sa aj do masakru

Pracovníci agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) sa pravdepodobne podieľali na únose Izraelčanky, prevážali muníciu či telo mŕtveho izraelského vojaka a zapojili sa aj do vlaňajšieho útoku na juhoizraelský kibuc. Vyplýva to z dokumentu americkej vlády, ktorého podrobnosti v pondelok zverejnil portál The Times of Israel, informuje TASR.

V danom dokumente sa nachádzajú mená, pozície a ďalšie údaje o 12 pracovníkoch UNRWA, ktorých táto agentúra prepustila po obvineniach Izraela, že sa vlani 7. októbra zapojili do útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael.

Desiati z nich sú údajne členmi Hamasu a jeden je členom palestínskeho militantného hnutia Islamský džihád. Siedmi boli učitelia, dvaja pracovali v školách UNRWA na rôznych pozíciách. Ďalších troch v dokumente opisujú ako úradníka, sociálneho pracovníka a vedúceho skladu.

V dokumente je tiež konkrétne uvedené, že školský poradca UNRWA z mesta Chán Júnis na juhu Pásma Gazy spolu so svojím synom uniesol z Izraela ženu.

Iný sociálny pracovník tejto agentúry z utečeneckého tábora Nusajrát v strednej časti Pásma Gazy údajne pomáhal pri prevoze tela mŕtveho izraelského vojaka z Gazy, ako aj pri distribúcii munície a koordinácii vozidiel v deň útoku na Izrael.

Ďalší pracovník UNRWA sa podľa dokumentu zapojil do masakru v kibuci, kde zahynulo 97 ľudí. Podľa The Times of Israel ide o kibuc Be'eri, kde sa odohral jeden z najhorších útokov Hamasu.

V dokumente sa zároveň uvádza, že Spojené štáty nedokázali overiť podrobnosti týchto činov či totožnosť obvinených. Dané obvinenia však považujú za dostatočne dôveryhodné a znepokojujúce na to, aby nariadili zastavenie financovania UNRWA.

Podľa informácií izraelskej televízie Channel 13 zároveň dvaja izraelskí rukojemníci po prepustení nezávisle od seba uviedli, že ich v Pásme Gazy zadržiavali práve pracovníci UNRWA.

Jednému z nich údajne dcéra únoscu povedala, že ide o učiteľa UNRWA. Dostával tiež potraviny, na ktorých bolo označenie tejto agentúry OSN a počas zadržiavania v Pásme Gazy ho presúvali práve po zariadeniach UNRWA.

Financovanie UNRWA už dočasne pozastavili Spojené štáty, Austrália, Kanada, Taliansko, Británia, Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Švajčiarsko, Rakúsko a Japonsko. Generálny tajomník OSN António Guterres zároveň prisľúbil rýchle a nezávislé vyšetrovanie.

EÚ dočasne pozastavuje financovanie UNRWA

Európska únia v pondelok vyzvala na urýchlené vykonanie auditu Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA). Zároveň dočasne pozastavila financovanie tejto organizácie, čím reaguje na obvinenia zo strany Izraela, podľa ktorého sa niektorí pracovníci UNRWA podieľali na vlaňajších útokoch palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Hovorca Európskej komisie (EK) Eric Mamer povedal, že audit musí prebehnúť pod vedením odborníkov povedených eurokomisiou a musí sa vykonať súčasne s vyšetrovaním obvinení vznesených Izraelom, ktoré podniká OSN.

„Je úplne jasné, že tieto opatrenia sú naliehavé. Sú dôležité a mali by sa začať bezodkladne,“ uviedol Mamer. Európska únia patrí medzi najväčších prispievateľov do UNRWA.

EK vo vyhlásení uviedla, že „posúdi nadchádzajúce rozhodnutia o financovaní UNRWA vzhľadom na veľmi závažné obvinenia z 24. januára týkajúce sa účasti zamestnancov UNRWA na ohavných útokoch zo 7. októbra“. Podľa eurokomisie sa do konca februára „nepredpokladá žiadne ďalšie financovanie UNRWA“.

Humanitárna pomoc pre Palestínčanov v Pásme Gazy a na západom brehu Jordánu bude podľa EK v nezmenšenej miere pokračovať prostredníctvom iných partnerských organizácií aj naďalej.