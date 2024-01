Polícia obvinila 14-ročného chlapca, vyhrážal sa cez aplikáciu

„Obvinený písal cez Snapchat nestotožnenej osobe, ktorá ho upozorňovala na jeho správanie voči maloletej poškodenej. Chlapec jej odpísal, aby si naštudovala, čo je to revolver, a ako bolí lúčikom a revolverom do čela,“ opísala polícia.

Počas telefonátu obvinený povedal maloletej svedkyni, že má pripravené niečo na viacerých ľudí, a to hlavne na jednu maloletú osobu, pretože sa jej chce pomstiť za prezradenie o revolveri, a ak sa mu to podarí, na sto percent bude mať následky. „Uviedol, že ak to vyjde, tak bude v novinách. Následne mal písať maloletej svedkyni, že maloletú poškodenú zabije. Že ju nenávidí za to, že ho prezradila. Po tomto zisťoval u mladistvého svedka, či mu môže zohnať strelnú zbraň - gunnu a neskôr kaser, aby ho použil na maloletú poškodenú,“ priblížili policajti.

Konanie obvineného vzbudilo u maloletej poškodenej dôvodnú obavu o jej život a zdravie a rovnako obavu navštevovať základnú školu. "Policajná hliadka chlapca v zmysle zákona obmedzila na osobnej slobode a umiestnila ho v cele policajného zaistenia.

Poverený príslušník Policajného zboru z Novák spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby, o ktorom bude rozhodovať súd," doplnila polícia.

V prípade dokázania viny hrozí chlapcovi trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Nakoľko ide 14-ročného obvineného, trestná sadzba sa znižuje na polovicu.