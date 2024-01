Centeno: ECB by mala začať sadzby znižovať radšej skôr a postupným tempom

Európska centrálna banka (ECB) by mala začať so znižovaním úrokových sadzieb radšej v skoršom než neskoršom období, a to radšej formou pomalých krokov než jednorazovo a prudko. Uviedol to v rozhovore pre agentúru Reuters guvernér portugalskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Mário Centeno.

ECB minulý týždeň ponechala úrokové sadzby nezmenené, čo znamená, že depozitná sadzba zostala na rekordnej úrovni 4 %. Ako povedala šéfka ECB Christine Lagardová, centrálni bankári sa zhodli na tom, že „diskusie o znižovaní sadzieb sú zatiaľ predčasné“. Niektorí predstavitelia ECB dali najavo, že je potrebné najskôr počkať na údaje o vývoji miezd za 1. štvrťrok. Na mzdy poukázal v týchto dňoch aj guvernér holandskej centrálnej banky Klaas Knot. V televíznej diskusii cez víkend uviedol, že ECB potrebuje dôkaz, že rast miezd v eurozóne sa spomaľuje. Následne môže pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb. Centeno je však presvedčený, že na údaje o vývoji miezd nie je potrebné čakať. „Informácií máme dosť a kroky ECB závisia od ekonomických údajov, nie výhradne od údajov o vývoji miezd. Nepotrebujeme čakať do mája na údaje o raste miezd, aby sme získali predstavu o inflačnej trajektórii,“ povedal v rozhovore pre Reuters. Dodal, že majú dostatok dôkazov o stabilnom zmierňovaní inflácie smerom k inflačnému cieľu na úrovni 2 %, pričom v poslednom období zaznamenala inflácia zvlášť výrazné zmiernenie, keďže „takmer všetky“ šoky, ktoré v minulosti spôsobili prudké zrýchlenie rastu cien, vyprchali. V prípade, že nedôjde k novým cenovým šokom, Centeno je presvedčený, že depozitná sadzba na úrovni 4 % je finálna, čo znamená, že ďalší krok bude znižovanie úrokových sadzieb. „Môžeme reagovať (znížiť sadzby) v neskoršom období a prudko, alebo skôr a miernejšie, postupnými krokmi. Som jednoznačne za postupné znižovanie sadzieb, pretože tým vytvoríme priestor na adaptovanie sa na rozhodnutia ECB,“ dodal Centeno. Ideálna by podľa neho bola stabilná redukcia o 25 bázických bodov.