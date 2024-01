Peter Kažimír: Pri znižovaní sadzieb musí byť ECB trpezlivá, pravdepodobnejší je jún

Ďalším krokom bude zníženie sadzieb, pred prijatím kľúčových rozhodnutí je však dôležité byť trpezlivý. V komentári k minulotýždňovému rozhodnutiu ECB nezmeniť sadzby to v pondelok uviedol guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a člen Rady guvernérov ECB Peter Kažimír. Riziko spojené s predčasným znižovaním sadzieb je podľa neho oveľa väčšie, ako riziko konať o čosi neskôr.

„Som presvedčený, že presné načasovanie, či už v apríli alebo júni, je druhoradé vzhľadom na to, aký vplyv toto rozhodnutie bude mať. Druhý termín sa zdá byť pravdepodobnejší, ale nebudem robiť unáhlené závery o načasovaní. Hneď, ako to bude opodstatnené, nebudeme váhať a budeme konať,“ avizoval.

Finančné trhy sa podľa neho vo svojich očakávaniach už od decembra ponáhľajú a predbiehajú udalosti. „Konať unáhlene na základe krátkodobých prekvapení, bez toho, aby bolo jasnejšie, čo sa bude diať na strednodobom horizonte, by bolo riskantné. Všetko to úsilie a výsledky, ktoré sa nám podarili v boji s infláciou, by mohli vyjsť navnivoč,“ upozornil Kažimír.

Pripomenul, že globálna situácia zostáva neistá. Mzdové vyjednávania na najbližšie roky ostávajú aj naďalej nepredvídateľným faktorom. Takisto je potrebné zistiť, či preceňovanie na začiatku roka prinesie pri inflácii nejaké prekvapenia smerom nahor.

„Hoci náznaky sú dobré, zatiaľ nemáme dostatok informácií na to, aby sme mohli urobiť zodpovedné rozhodnutie a vyvodiť závery. Z tohto dôvodu je v tejto chvíli predčasné diskutovať o načasovaní znižovania základných úrokových sadzieb,“ zdôraznil guvernér NBS.

Rozhodnutia ECB budú podľa neho vychádzať z prichádzajúcich údajov a budú podrobené dôkladnej analýze. Aktualizácia budúceho vývoja inflácie bude zverejnená v marci. „Trpezlivosť je v tomto kontexte viac ako cnosť. Je to základný kameň zdravej hospodárskej politiky,“ dodal Kažimír.