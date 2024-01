Automechanik varuje pred takýmito zariadeniami v aute. Môžu pokaziť štartovanie a spôsobiť požiar

Popredný mechanik varoval vodičov benzínových a dieselových vozidiel, že im hrozí poškodenie auta, ak doňho zapoja adaptér na nabíjanie mobilných telefónov a iných zariadení. Scotty Kilmer varoval, že lacné adaptéry môžu narušiť bezkľúčové zapaľovanie a pokaziť tak štartovanie vozidiel. Zdôraznil, že obyčajné adaptéry sa môžu dokonca vznietiť, keď sú motoristi za volantom.

Adaptéry sa obvykle dajú zasunúť do zapaľovačov cigariet a vďaka nim si môžete nabíjať svoje zariadenia počas jazdy. Dajú sa kúpiť na čerpacích staniciach a v supermarketoch a mnohí vodiči ich používajú takmer každý deň na cestách. Kilmer však vo videu na svojom YouTube kanáli uviedol: "Dnes vám ukážem, prečo by ste nemali používať jeden z týchto lacných adaptérov v zapaľovači cigariet. Všetky tam pasujú, ale nemali by ste používať tie lacné. Možno vyzerajú jednoducho, ale majú zložitú elektroniku a môžu dokonca spôsobiť, že vaše auto nebude štartovať. Ak máte jeden z tých systémov bezkľúčového zapaľovania, môžu ho rušiť."

Automechanik uviedol, že u niektorých jeho zákazníkov adaptéry dokonca začali horieť. Preto odporúča do tohto zariadenia radšej zainvestovať trochu viac peňazí, vybrať si kvalitný model, na ktorom je uvedený aj výkon a nikdy by ste doňho nemali zapájať viac vecí naraz. "Prečítajte si maximálny výkon, je to 120W a nikdy ho neprekračujte," upozornil.

Mnohí vodiči v komentároch priznali, že nemali potuchy o tom, že kúpa jednoduchého zariadenia na nabíjanie sa im môže vypomstiť. Iní potvrdili, že sami toho boli svedkami alebo počuli podobné príbehy o vznietených adaptéroch od priateľov. Jeden z komentujúcich uviedol, že jeho kolega si kúpil takéto lacné zariadenie a začalo počas jazdy horieť. „Našťastie bola vonku zima a sneh a on ho len vytrhol a vyhodil z okna skôr, ako sa oheň rozrástol,“ uviedol. Ďalší poznamenal, že už videl horieť aj drahší adaptér a dokonca bol svedkom toho, že jeden lacný začal horieť hneď, ako ho zapojil.

Odborníci zo spoločnosti VibeCentre zdôraznili, že USB nabíjačky v automobiloch môžu pri nadmernom používaní zaťažiť elektrický systém vozidla. Odborníci tiež varovali, že nadmerné nabíjanie môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru, keďže lacnejšie nabíjačky nemajú primerané bezpečnostné prvky. Ako vysvetlili: "Predpokladajme, že vaša nabíjačka nie je výslovne navrhnutá tak, aby zastavila nabíjanie, keď je batéria plná. V takom prípade by mohla pokračovať v čerpaní energie z batérie aj po dosiahnutí jej maximálnej kapacity. To môže viesť k poškodeniu článkov batérie a zníženiu výkonu. V najhoršom prípade by to mohlo dokonca spôsobiť požiar batérie."