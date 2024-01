Osobný tréner varuje: 10 najväčších chýb vo fitness centre, kvôli ktorým riskujete svoje zdravie

Hoci cvičenie môže byť nesmierne pozitívne, začiatočníci sa môžu stretnúť s problémami, ako sú bolesti svalov, zranenia a nedostatok motivácie. Osobný tréner Jack Claxton pre denník The Sun uviedol 10 najväčších chýb, ktorých bol svedkom.

1. Preceňovanie svojich schopností

Mnohí nováčikovia si to zamierili rovno k stojanu s činkami a vybrali si také, ktoré boli príliš ťažké na ich schopnosti. Silový tréning je veľmi populárny, no je potrebné sa k nemu dostať pod dohľadom odborníka. „Je to zlé, pretože to nielenže zvyšuje riziko zranenia, ale pravdepodobne vás to aj odradí od cvičenia,“ vysvetlil osobný tréner. Následkom budú bolesti a v najhoršom prípade aj zranenia.

2. Žiadna rozcvička

Namiesto toho, aby návštevníci posilňovne strávili niekoľko minút zahrievaním tela jemným behom, niekoľkými dynamickými strečingami a malou aktiváciou svalov, rovno sa vrhnú do vysoko intenzívneho tréningu.

„To môže mať za následok zranenie, pretože telo nie je pripravené na cvičenie, ale môže to mať za následok aj to, že sa vám bude cvičenie zdať veľmi ťažké, pretože ste sa nerozcvičili na vykonanie cvičenia, ktoré máte v pláne,“ uviedol Claxton s tým, že je to spoľahlivý spôsob, ako vás odradiť od návratu do posilňovne.

3. Napodobňovanie ostatných

V posilňovni často cvičíte v tesnej blízkosti ostatných, takže je prirodzené, že sledujete, čo robia iní ľudia, a ste zvedaví na spôsob ich tréningu. Podľa trénera je to v poriadku a vlastne vás to povzbudzuje k tomu, aby ste skúšali nové veci, ak strácate motiváciu.

Veľkou chybou však nie je len cvičenie na jednom zariadení, zvyčajne na bežeckom páse. Ešte horšia je snaha priamo kopírovať iných, ktorí sú v inej telesnej kondícii. „Videl som aj mužov na bežeckých pásoch, ktorí sa snažili zvýšiť rýchlosť, aby držali krok s mužom vedľa nich, a potom sa im to nepodarilo a cítili sa skleslo. Pamätajte si, že váš tréning je VAŠÍM tréningom, netrápte sa tým, či budete držať krok s niekým iným,“ uviedol expert.

4. Nedostatok odpočinku

Odpočinok medzi cvikmi je nesmierne dôležitý, pretože dáva vašim svalom čas na regeneráciu. „Moja veľká rada znie: ak ste v posilňovni nováčik, medzi jednotlivými sériami si doprajte aspoň 30 sekúnd a ak máte pocit, že to potrebujete, tak aj viac,“ povedal Claxton.

5. Priveľa času na bežeckom páse

Osobný tréner často vidí, že ľudia trávia kopu času len na jednom zariadení. Hoci je každé cvičenie dobré, môže to byť chyba z niekoľkých dôvodov. „Jedným z nich je, že pomocou týchto zariadení precvičíte len niekoľko svalových skupín a nezískate výhodu precvičenia celého tela. Druhým dôvodom je, že sa pravdepodobne rýchlo začnete nudiť, čím sa zníži pravdepodobnosť, že budete pokračovať v návšteve posilňovne z dlhodobého hľadiska,“ vysvetlil.

6. Nedostatok vody

Najdôležitejším doplnkom vo fitku nie je pekný outfit, ale fľaša vody. „Mnohí absolvujú celé hodiny cvičenia bez akéhokoľvek príjmu tekutín. Nezabudnite si ju vždy pribaliť,“ radí osobný tréner.

7. Žiadne upokojenie tela po cvičení

Osobný tréner videl už veľa ľudí, ktorí cvičili extrémne intenzívne a následne sa ponáhľali domov bez oddychu alebo strečingu. Potom sa vrátili na druhý deň a robili to isté. „Ak to budete robiť, vaše svaly sa rýchlo stiahnu a môžu spôsobiť zranenie, pričom je tiež oveľa pravdepodobnejšie, že po každom tréningu budete pociťovať bolesť svalov,“ uviedol Claxton. Odporúča preto pred odchodom domov venovať tri až päť minút jemným strečingom a nechať pomaly klesnúť srdcovú frekvenciu.

8. Čakanie, kým iný na stroji skončí

V telocvični sa často stáva, že ľudia čakajú na iných, kým skončia na niektorom zo strojov a až potom cvičia. „Je to veľká chyba, pretože sa tým stráca cenný čas na cvičenie, keď existuje veľa alternatívnych možností. Taktiež to vyvíja tlak na osobu, ktorá zariadenie používa, ak tam stojíte a pozeráte na ňu, preto je oveľa slušnejšie nájsť si dočasnú alternatívu a potom sa vrátiť, aby ste zariadenie použili neskôr,“ vysvetlil správny postup tréner. Poradil napríklad zobrať si mobilný telefón a nájsť si na internete alternatívne cviky s činkami.

9. Četovanie na mobile

Aj keď je v posilňovni vždy nejaký čas na oddych, veľa nových členov počas cvičenia v posilňovni sedí, sú na sociálnych sieťach alebo píšu textové správy. „Ak môžete, vyhnite sa príliš častému používaniu telefónu a čoskoro zistíte, o koľko viac môžete dosiahnuť,“ radí tréner.

10. Posadnutosť číslami

Veľa ľudí prichádza do posilňovne, aby dosiahli zníženie hmotnosti. Mnohí sa prvý deň postavia na váhu, potom sa každý deň vážia a tvária sa skleslo, keď nevidia obrovský úbytok.

„Je veľkou chybou sústrediť sa pri sledovaní svojich úspechov vo fitness len na váhu. Predovšetkým preto, že vaša hmotnosť prirodzene denne kolíše, takže čísla nie sú vždy presné. Po druhé, váha vám nemôže ukázať zlepšenie vášho zdravia a kondície, iba vašu hmotnosť. A po tretie, keď začnete cvičiť, stratíte telesný tuk a naberiete svaly. Svaly vážia oveľa viac ako tuk, takže hoci možno strácate tuk a spevňujete svaly, váha to nemôže odzrkadliť. Namiesto toho sa sústreďte na to, ako úžasne sa po tréningu cítite, alebo si každý týždeň robte fotografie pokroku, aby ste fyzicky videli rozdiel,“ dodal Claxton.