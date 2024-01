Ako sa štartujú autá pri -50°C. Ľuďom pomáha táto ruská metóda

Slovenskí vodiči môžu mať v zime často problémy naštartovať svoje auto, no asi nikdy sa neocitli v situácii ako ľudia, ktorí žijú na jednom z najchladnejších osídlených miest na svete. Mladá žena z Jakutska odhalila, čo musia robiť, aby naštartovali auto pri teplote -50 stupňov Celzia.

„Pri teplotách klesajúcich až na -70 °C nechránené auto zamrzne v priebehu niekoľkých minút," vysvetlila Kiun B. V jej videu zverejnenom na YouTube bolo vidieť auto pod hromadou snehu. "Auto, ktoré bolo zaparkované vonku, zamrzlo, čo je v Jakutsku bežná vec,“ uvieda. Na rozmrazenie auta pri takýchto nízkych teplotách Anatolij a Konstantin používajú špeciálnu techniku. Motor auta zohrievali dve hodiny.

Autá často nechajú zamrznúť s vybratou batériou

Aby auto vonku nezamrzlo, miestni obyvatelia musia svoje autá izolovať a na zimu ich držať vo vyhrievanej garáži. Udržať garáž v takomto extrémnom chlade nie je jednoduché, preto mnohí obyvatelia svoje autá "zakonzervujú" - vyberú batériu a nechajú auto vonku, aby zamrzlo. Potom čakajú až do jari, aby autá rozmrazili a mohli ich opäť používať, keď sa oteplí.

Aby skontrolovali, či sa auto po mrazivej noci vonku dostatočne zohrialo na rozmrazenie, muži na videu skontrolovali olej v motore. Keď potvrdili, že olej je tekutý, vložili späť batériu a otočili kľúčikom, aby naštartovali motor.

Kiun vysvetlila, že kvôli extrémnemu chladu sa v aute nahromadilo "veľké množstvo vodnej pary vychádzajúcej z výfuku. Je to preto, že studený vzduch spôsobuje kondenzáciu vlhkosti vo vzduchu, čím sa vytvárajú kvapôčky vody, ktoré môžu byť viditeľné, ako vychádzajú z výfuku," vysvetlila.

Ďalším spôsobom, ako zabrániť zamrznutiu auta počas zimy v Jakutsku, je zapnúť motor a držať ho stále naštartovaný. Povedala, že niektorí ľudia dokonca od októbra do apríla parkujú svoje auto so zapnutým motorom, pretože je taká zima. "To však vedie k vysokej spotrebe paliva, a ak je auto dlhodobo zaparkované v chlade, deformujú sa mu kolesá," dodala.

Auto musia chrániť pred zamrznutím

Autorka videa uviedla, že na záberoch je vozidlo UAZ, ktoré bolo skonštruované ešte v sovietskej ére a je to najobľúbenejšie auto na vidieku v Jakutsku. Auto síce nemá mnoho funkcií, no je spoľahlivé. "Nezaseknúť sa na diaľnici, keď je vonku -50 °C, je oveľa dôležitejšie ako mať parkovacie senzory a pohodlné sedadlá," dodala.

Aby motor nezamrzol, miestni využívajú špeciálny postup na udržanie vyššej teploty. "Aby sme auto ochránili pred zamrznutím, Konstantin a Anatolij pokrývajú mriežku chladiča špeciálnym koženým materiálom a tiež spodok auta plachtou. Okrem toho používajú plsť na ochranu motora, vďaka čomu sa rýchlejšie zahreje a v chlade si dlhšie udrží teplo," vysvetlila

Na čelné sklo dokonca položili viacero vrstiev plastu, aby udržali automobil v teple a zabránili jeho zahmlievaniu. "Na bočné okná vystrihli ďalšiu ochrannú vrstvu plastovej fólie, ktorá zakrýva bočné okná. Vyzerá dosť hrubá a pravdepodobne sa nepoškriabe,“ dodala autorka videa.