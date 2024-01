Najväčšia výletná loď na svete vyplávala z Miami na svoju prvú plavbu

Loď bola konštruovaná viac ako 900 dní v lodenici vo fínskom meste Turku. S dĺžkou 365 metrov je dlhšia ako Eiffelova veža a má 20 palúb pre maximálne 7600 cestujúcich a 2350 členov posádky.

Na palube tejto lode registrovanej na Bahamách sa nachádza sedem bazénov, šesť toboganov, kolotoč, klzisko a viac ako 40 stravovacích zariadení a barov. Na lodi okrem toho vystupuje 50 hudobníkov a komikov vrátane 16-členného orchestra.

Icon of the Seas strávi prvú sedemdňovú plavbu v Karibiku a následne sa vráti do Miami. Plavidlo pokrstil v utorok hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi, ktorý v súčasnosti hrá za tím Inter Miami.

Loď za dve miliardy dolárov je vybavená najnovšími technológiami a podľa spoločnosti Royal Caribbean je aj napriek svojej veľkosti ekologickejšia, ako niektoré menšie výletné lode. Je poháňaná skvapalneným zemným plynom (LNG). Niektorí ekológovia však upozorňujú, že zo systémov LNG môže do ovzdušia unikať škodlivé množstvo metánu.