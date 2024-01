Prieskum ukázal, kto má najväčšiu šancu zvíťaziť v prezidentských voľbách v SR

V prvom kole prezidentských volieb by v druhej polovici januára získal najviac hlasov Peter Pellegrini s podporou 38,1 percenta. S druhým najväčším počtom hlasov by s ním do druhého kola volieb postúpil Ivan Korčok (35,6 percenta). V druhom kole by získal Pellegrini 54,2 percenta a Korčok 45,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markíza Na telo.

Na treťom mieste by v prvom kole volieb skončil Štefan Harabin s podporou 10,9 percenta. Ján Kubiš by získal 4,9 percenta hlasov. Andrej Danko by oslovil 3,3 percenta. Miroslav Radačovský by dostal 2,4 percenta a Krisztián Forró 2,3 percenta. Pod jedno percento by získali Ján Drgonec (0,9 percenta), Beáta Janočková (0,6 percenta), Peter Kuťka a Marta Čurajová (zhodne po 0,5 percenta) .

Volebná účasť by dosiahla 63 percent. Voliť by nešlo 14,3 percenta opýtaných a 22,7 percenta respondentov nevie, či by prišlo k volebným urnám.

Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1015 respondentov v období od 16. do 23. januára 2024.