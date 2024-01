Kaliňák: Vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie

Podľa podpredsedníčky Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Vladimíry Marcinkovej (SaS) je v slovenskom záujme, aby sme naďalej susedili s Ukrajinou, nie Ruskom.

„Bez ohľadu na to, ako sa konflikt skončí, Ukrajina bude mať vždy hranice s Ruskom. Nevysťahuje sa. Mierová snaha je to, čo najviac potrebuje,“ povedal Kaliňák.

Situácia na fronte je podľa neho momentálne zamrznutá. Vzhľadom na stav, v akom sa momentálne vojenský konflikt nachádza, treba začať hovoriť o mierových rokovaniach. Angažovať by sa v tom mali lídri Európskej únie i USA.

Podľa Marcinkovej je v bezpečnostnom, hospodárskom aj politickom záujme Slovenska, aby krajina naďalej susedila s Ukrajinou, nie s Ruskom, a aby vyšla Ukrajina ako demokratická a nezávislá krajina. Podľa nej sú plány prezidenta Ruska Vladimira Putina širšie, ako len ovládnutie Ukrajiny. Čím je preto podľa nej Ukrajina úspešnejšia, tým ďalej je Rusko od Slovenska. Prikláňa sa tiež k mierovým rokovaniam.

V súvislosti s miestom rokovaní premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s ukrajinským náprotivkom Denysom Šmyhaľom v Užhorode nevidí Kaliňák nič zlé. Miesto bolo vybraté aj preto, lebo obe krajiny sú susedmi a aj v súvislosti s rokovaním vlády SR. „Nikomu nepodliezame, neadorujeme,“ odkázal. Odmietol tvrdenia, že by sa Fico bál ísť do Kyjeva. Obhajoval tiež jeho výroky o vojenskej situácii v Kyjeve. Poukázal na to, že obdobne medializovaná situácia bola v minulosti napríklad v Bejrúte či Afganistane.

V súvislosti s Ficovými výrokmi hovorí Marcinková o bagatelizovaní, nedôstojnosti a neúcte voči ľuďom, ktorí každý deň žijú v strachu. Vyzýva na rešpekt. Odkazuje tiež, že ak sa slovenský premiér nebojí vycestovať do ukrajinského hlavného mesta, nech tak urobí.

Kaliňák odmietal medializované informácie, že by zahraničné spravodajské služby prestali so Slovenskom zdieľať citlivé informácie. Tvrdí, že sa diskusie zintenzívnili. V rámci rezortu obrany hovorí o prehodnocovaní niektorých zmlúv. Za jednu z najväčších výziev označuje masívnu podporu protivzdušnej obrany chrániacej celé Slovensko. Modernizovať však treba aj infraštruktúru.

Na margo novely Trestného zákona Kaliňák poznamenal, že do nej budú zapracované pripomienky Európskej komisie, ktorá má isté požiadavky. V ostatných prípadoch pôjde podľa neho o kozmetické úpravy. Nevylúčil, že môžu prejsť aj niektoré veci z opozície. Marcinková podotkla, že pri návrhu nevidí inšpiráciu so susednými krajinami, na ktorú sa koalícia odvoláva.