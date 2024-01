Takto môžete sledovať YouTube aj bez reklám

Video portál YouTube patrí medzi najsledovanejšie internetové stránky na svete a má miliardy používateľov. Rovnako aj milióny tvorcov, ktorí tam každý deň prinášajú nový obsah. Akákoľvek téma vás zaujíma, tú tam nájdete. Nemôžeme sa tak čudovať tomu, že je popularita YouTube taká obrovská. Avšak s rastúcim množstvom tvorcov obsahu musí YouTube začať tvorcom aj zarábať a to znamená väčšie množstvo reklám. Spoločnosť navyše v poslednej dobe výrazne bojuje proti blokovačom reklám.

To je prvá vec, ktorú môžu používatelia brať negatívne. Aj keď určite YouTube nemôžeme mať za zlé, že chce zarobiť. Ak sa chcete reklám zbaviť, môžete si zaplatiť za službu YouTube Premium, pri ktorej môžete sledovať bez reklám. Je tu však aj iné negatívum používania portálu. Zbiera totiž informácie o vás a to hlavne o videách, ktoré sledujete. Robí to preto, aby vám následne služba vedela odporúčať podobné videá, ktoré by vás mohli zaujímať, ale aj tak to niektorí môžu považovať za narúšanie súkromia.

Existuje však spôsob, ako sa viete jednoducho zbaviť reklám a aj vyhnúť zbieraniu dát o sledovaných videách. A to úplne zadarmo. Bezplatný softvér FreeTube je dostupný ako pre počítače, tak aj pre mobilné zariadenia iOS a Android, pričom ponúka presne to – sledovanie YouTube zadarmo, bez reklám a bez zbierania vašich dát. Síce nie je dostupný v slovenčine, ale podporuje český jazyk, takže pri používaní nebude ani jazyková bariéra.

Foto: Google Play

Rozhranie softvéru FreeTube je veľmi podobné YouTube portálu, takže nebudete mať problém s jeho ovládaním. Nájdete tam aj odbery obľúbených kanálov, môžete vyhľadávať kanály aj videá, filtrovať vyhľadávanie a podobne. Výhodou je, že pre odbery kanálov nepotrebujete účet, čo je na YouTube povinná vec. Druhou výhodou je, že si odbery z YouTube viete importovať priamo do FreeTube. Aplikácia pritom má vašu históriu vyhľadávania, ale ukladá ju lokálne vo vašom zariadení.

FreeTube však chce ponúkať veci aj nad rámec toho, čo vie YouTube. Môžete si napríklad videá sťahovať priamo do svojho zariadenia. Ak chcete, môžete si videá pozrieť neskôr, keď budete mimo pripojenia na internet. To sa hodí napríklad pri podcastoch. Oproti YouTube dokáže FreeTube ponúknuť aj množstvo pokročilých nastavení, aby ste si aplikáciu prispôsobili podľa seba, napríklad už spomínaný jazyk.

To navyše nie je všetko. FreeTube je open source softvér, čo znamená, že na ňom vývojári a komunita môžu ďalej pracovať, rozširovať ho a prispôsobovať ho. Môžeme tak predpokladať, že v budúcnosti ponúkne ešte viac možností a nie je ani vylúčené, že tam pribudne slovenčina, ak sa toho chopia nejakí slovenskí vývojári a prekladatelia.