Fico: Nechceme ísť cestou revanšu, my sme nikomu nevykopávali dvere

Premiér v tejto súvislosti pripomenul, že porušovanie ľudských práv je zákonný dôvod na rokovanie parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. „Nikomu sme nevykopávali dvere, nerobili sme cirkus ani neobviňovali bez dôvodov. Nezatvárali sme bez dôvodov. Ale povedali sme, že v reakcii na to, čo sa dialo v rokoch 2020 až 2023, urobíme veľkú novelu Trestného zákona a Trestného poriadku a zrušíme ÚŠP,“ konštatoval.

Rozhodnutie podľa neho môže padnúť už na budúci týždeň. Aj keď koalícia neustúpi od zámeru rušiť ÚŠP, je ochotná v druhom čítaní rokovať o pozmeňujúcich návrhoch k iným ustanoveniam novely Trestného zákona. „Niečo navrhuje Európska komisia, niečo generálny prokurátor. Pripravujeme aj rokovanie s Benátskou komisiou,“ konštatoval Fico. „Ak sa bavíme o tom, či má byť trestná sadzba tri až desať rokov alebo štyri až desať, prečo nie, poďme sa o tom rozprávať. Ale neexistuje kompromis, pokiaľ ide o rušenie ÚŠP,“ zdôraznil.

Špeciálna prokuratúra je podľa neho v Európe skôr raritou. „Nikto nám nemôže prikázať, že ju máme mať. To je veľmi výnimočná inštitúcia, ktorá v Európskej únii prakticky neexistuje, má ju len pár krajín,“ povedal.

Zároveň pripomenul aktuálne medializované informácie, podľa ktorých sa v čase úradníckej vlády Ľudovíta Ódora našiel na ministerstve financií spis s informáciami z odposluchov opozičných politikov a advokátov na poľovníckej chate. „Ten spis sa našiel v lete 2023. Našli to v kanceláriách ministerstva financií. Čo urobila úradnícka vláda a príslušní ľudia na ministerstve financií? Oznámili to na NAKA, ktorá tam prišla a naozaj tam našla spis,“ pripomenul Fico.

Dodal, že policajná inšpekcia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci zneužívania právomocí verejného činiteľa. „Ja som povedal, že inšpekcia potvrdila existenciu toho spisu a bol nájdený v budove ministerstva financií, ktoré predtým okupoval Igor Matovič,“ konštatoval Fico. Médiá sa podľa neho uspokojili s tvrdením lídra hnutia Slovensko, že s touto vecou nemal nič spoločné.

Smer-SD sa podľa Roberta Fica rozhodol nenominovať vlastného kandidáta do prezidentských volieb a podporiť Petra Pellegriniho (Hlas-SD) aj preto, lebo sa chce sústrediť na realizáciu vládnej politiky. Pripomenul, že ak by napríklad kandidoval on osobne a vo voľbách uspel, znamenalo by to pád celého vládneho kabinetu. „Mojím cieľom je úspešne dotiahnuť toto volebné obdobie a vyhrať ďalšie parlamentné voľby,“ konštatoval premiér. Peter Pellegrini je podľa Fica sociálny demokrat a bude sa snažiť krajinu skôr spájať. „Zatiaľ čo Ivan Korčok ju rozdeľuje. Je to čisto opozičný kandidát,“ tvrdí Fico.

Kandidátnu listinu Smeru-SD vo voľbách do Európskeho parlamentu povedie europoslankyňa Monika Beňová, dvojkou bude podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha. „Každý má iný štýl práce, ale ja sa na to teším. Už budúci týždeň pripravujeme prvé kroky, pokiaľ ide o kampaň,“ uzavrel Fico.