Hádka počas parkovania vyústila až do poškodzovania. Polícia pátra po mužovi na videu

HÁDKA POČAS PARKOVANIA VYÚSTILA AŽ DO POŠKODZOVANIA AK POZNÁTE OSOBU VO VIDEU, NAPÍŠTE NÁM Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s objasňovaním prečinu poškodzovania cudzej veci, ku ktorému došlo v pondelok (22.01.2024) v čase o 19.45 hod na Šancovej ulici. Podľa doposiaľ zistených informácií na uvedenom mieste došlo k slovnému a fyzickému konfliktu medzi prítomnými osobami počas parkovania. Osoba vo videu sa nachádzala na mieste činu a mohla by napomôcť k objasneniu skutku. Akékoľvek poznatky, ktoré by viedli k zisteniu totožnosti osoby vo videu Vás žiadame oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení. Prípadne nám napíšte formou správy na FB profile Polícia SR – Bratislavský kraj.