Charles Michel napokon nebude kandidovať do Európskeho parlamentu, vraj pre osobné útoky

Jeho mandát ako predsedu Európskej rady trvá do konca novembra tohto roku, informuje TASR. Bývalý belgický premiér zverejnil svoje rozhodnutie v piatok večer na Facebooku.

„Nechcem, aby nás kontroverzie odvádzali od toho, čo je podstatné a aby škodili inštitúcii, ktorej predsedám, a tým aj európskemu projektu,“ napísal Michel. Podľa vlastných slov nečakal toľko radikálnych negatívnych reakcií voči svojmu rozhodnutiu. Podľa neho prevažujú útoky nad vecnými argumentmi.

Michel iba pred troma týždňami oznámil, že v júnových eurovoľbách bude lídrom kandidátky Reformného hnutia (MR). Ak by bol zvolený – čo sa všeobecne očakávalo –, musel by z funkcie predsedu Európskej rady odstúpiť, a to najneskôr v júli na ustanovujúcej schôdzi EP v novom zložení.

Podľa agentúry Belga ho kritici v súvislosti s týmto rozhodnutím obviňovali z uprednostňovania svojich osobných záujmov pred spoločným dobrom. Niektorí označovali ako hrozbu možnosť, že ak sa európska dvadsaťsedmička nedohodne včas na Michelovom nástupcovi, Európskej rade bude predsedať maďarský premiér Viktor Orbán ako líder predsedajúcej krajiny v EÚ. Michel však vo svojom piatkovom príspevku na Facebooku poukázal na skutočnosť, že svoje rozhodnutie oznámil zámerne s dostatočným predstihom, aby umožnil členským štátom vybrať včas svojho nástupcu.