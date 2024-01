Ministerstvo zdravotníctva reagovalo na fotku Dolinkovej s novorodencom

Šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) čelí kritike pre fotku s novorodencom, ktorá vznikla počas jej tohtotýždňovej návštevy popradskej nemocnice. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) pre TASR v reakcii uviedlo, že ministerka sa riadila pokynmi zdravotníkov a plne rešpektovala ich odporúčania.

„Počas návštevy nemocnice sa ministerka riadila a plne rešpektovala odporúčania zdravotníckeho personálu tak, ako sa to deje pri každej takejto návšteve. O akýchkoľvek skutočnostiach či obmedzeniach súvisiacich s návštevou zdravotníckeho zariadenia sa vždy vopred dôkladne informuje v danom zariadení,“ priblížili z komunikačného oddelenia rezortu.

Ministerstvo mrzí, že napriek dodržaniu pokynov vznikla v súvislosti s návštevou nemocnice takáto reakcia. „Ministerka by nikdy nekonala tak, aby došlo k ohrozeniu zdravia pacienta,“ dodalo.

Dolinková tento týždeň uverejnila na sociálnej sieti fotografie z návštevy popradskej nemocnice. Na jednej z nich drží v rukách novorodenca, za nimi je inkubátor. Príspevok vyvolal vlnu kritiky. Ministerke ľudia napríklad vyčítali, že nemá na sebe oblečený jednorazový plášť a nemá zložené šperky, aby tak minimalizovala riziko infekcie.

Primárka neonatologickej intenzívnej medicíny v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach Vanda Chovanová uviedla: „Pani ministerka, nabudúce poprosíme, na minimalizovanie rizika infekcie u predčasniatka, aby ste si dali jednorazový plášť a zložili prstene a hodinky. Tak, ako to my neonatológovia učíme rodičov, sami seba a každého, kto prichádza s predčasne narodeným bábätkom do kontaktu. Tak dík.”

Fotografiu na sociálnej sieti okomentovali aj rodičia predčasne narodených detí. „Som matka predčasne narodeného chlapca. Boli sme zahalení od hlavy až po päty, takisto aj všetci, čo sa len mihli v týchto miestnostiach. Ošetrujúcu lekárku som 3 mesiace videla len v rúšku, poznala som jej len oči a hlas. Nechápem, čo je toto,” uviedla jedna z komentujúcich pod príspevkom.