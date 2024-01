Peskov: Rusko bude hľadať alternatívne trasy pre vývoz plynu do Európy

Súčasná päťročná dohoda medzi Moskvou a Kyjevom o tranzite ruského plynu do Európy vyprší koncom roka 2024. Ukrajinská vláda už jasne avizovala, že nepočíta s možnosťou predĺženia dohody o tranzite plynu.

Peskov v rozhovore s novinármi na dennej konferencii uviedol, že Rusko v takom prípade prehodnotí logistické reťazce na vývoz svojho plynu.

Podľa Peskova potom bude problémom, ako dostať do Európy ruský plyn. Spomenul trasy cez Turecko, ako aj dodávky skvapalneného plynu. „To znamená, že existujú alternatívne trasy. Všetky sú však už rezervované... a to samozrejme povedie k zmenám vo všetkých logistických reťazcoch,“ uviedol.

Ukrajina bola v minulosti hlavnou trasou na export ruského plynu do Európy. Dodávky plynu cez Ukrajinu sa znížili po tom, čo Rusko vybudovalo teraz poškodený a nefunkčný podmorský plynovod Nord Stream cez Baltské more do Nemecka a prepojenie TurkStream na dne Čierneho mora do Turecka.

Vývoz ruského plynu do Európy sa prudko prepadol po tom, ako Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Najväčším dodávateľom plynu do Európy sa stalo Nórsko.