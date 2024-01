Všimli ste si toto pri písaní dokumentov? Microsoft bez ohlásenia vykonal zmenu

Používatelia balíka Office od spoločnosti Microsoft sú už 17 rokov zvyknutí na to, že ich dokumenty sú napísané prevažne v type písma Calibri. Predtým ako prednastavený font slúžil Times New Roman, a dnes bez väčšieho ohlásenia došlo k ďalšej zmene.

Po novom vám po otvorení dokumentu balíka Office poslúži ako prednastavený typ písma Aptos. Podľa jeho tvorcov ide o písmo s jednoduchými a ľahko čitateľnými rysmi.

Pôvodný obľúbený font balíka Office Calibri sa vyznačuje jemne zaokrúhlenými pätkami písmen, ktoré sú dobre pozorovateľné najmä pri zväčšení.

„Calibri bol v roku 2007 prednastavený pre všetky výrobky Microsoftu. V tom čase nahradil pôvodný Times New Roman,“ vyhlásil Microsoft v roku 2021, keď sa prvýkrát začalo uvažovať o novom prednastavenom písme.

„Dobre nám poslúžil, ale sme presvedčení o tom, že nastal čas pohnúť sa ďalej,“ písal Microsoft.

The introduction of #Calibri and #uidesign innovations such as the ribbon in #Office2007 were a turning point.

But that was 16 years ago.

It will be exciting to see what #Aptos (aka #Bierstadt) and the next 16 years will bring for @Microsoft365. https://t.co/dmTeuLPfDl pic.twitter.com/uoxpdDEYTi