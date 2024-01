Šéf Aliancie Krisztián Forró podal petíciu potrebnú na prezidentskú kandidatúru

Forró označil svoju kandidatúru za veľmi dôležitú. Problémy, ktoré sa týkajú maďarskej komunity, musia podľa neho dostať svoj hlas. „V prvom kole je našou úlohou ukázať, že sme tu, že sme silní, že máme sebavedomie. Výsledok prvého kola rozhodne o tom, akú budeme mať váhu v druhom kole prezidentských volieb,“ povedal na tlačovej konferencii. Nechcel povedať, akého kandidáta by podporil, ak sa nedostane do druhého kola.

Forró vylúčil, že by sa vzdal kandidatúry, neobáva sa trieštenia hlasov. „Naša komunita musí ukázať, že sme tu a že chceme byť súčasťou budovania našej krajiny,“ dodal. Kampaň chce financovať z vlastných zdrojov a z darov. V súvislosti so zahraničnou politikou vyhlásil, že Ukrajina si zaslúži akúkoľvek humanitárnu pomoc, no nemyslí si, že dodávanie zbraní pre Ukrajinu je správnym riešením. Dodal, že ak Ukrajina splní všetky podmienky, nevidí dôvod, aby sa nestala členom EÚ.

Kandidovať za hlavu štátu môže podľa zákona každý občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Návrhy kandidátov na prezidenta možno odovzdať do 30. januára do polnoci. Kandidáta na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15.000 podpismi.

Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.

Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa už začala. Kandidáti na ňu môžu minúť pol milióna eur. Kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom.