Toto spravte vždy predtým, ako nastúpite do taxíka

Preprava pomocou taxíka patrí k jedným z najpohodlnejších, ale aj najnebezpečnejších. Vždy, keď nasadáte do auta k cudziemu človeku, by ste v ňom po sebe mali zanechať stopy. Čo teda robiť ešte pred nastúpením?

Britský školiteľ zamestnancov bezpečnosti Shahzad Ali sa s portálom Mirror podelil o 6 tipov, ako zvýšiť svoju bezpečnosť pri cestovaní taxíkom.

1. Skontrolujte detskú poistku uzamykania

Vždy po nastúpení do taxíka zatvorte a znovu otvorte dvere, aby ste sa uistili, že vás nasilu nezamknú v aute. Môžete sa pritom tváriť, že ste na prvýkrát zle pribuchli dvere.

2. Bezpečné sedadlo

Najbezpečnejšie sedadlo v taxíku je hneď za vodičom – na ňom by ste mali sedieť najmä ak cestujete osamote. Vodič tak nebude mať priamy prístup k vám v prípade, že by vás chcel obťažovať.

3. Vodičov preukaz

Po nástupe do taxíka skontrolujte preukaz vodiča taxislužby, ktorý by mal byť viditeľný pre všetkých zákazníkov. Mal by obsahovať meno taxikára, jeho fotografiu a názov taxislužby, pre ktorú pracuje. Porovnajte fotografiu na preukaze s podobou vodiča.

4. Informujte známych

Po nástupe do taxíka alebo ešte pred cestou informujte o svojej polohe a cieľovej destinácii niekoho zo svojich blízkych. Pri cestovaní Uberom môžete zdieľať svoju polohu priamo zo smartfónu.

5. Pritlačte prst na okno

Ide síce o extrémne opatrenie, ale nikdy neviete, kedy sa vám zíde. Po nástupe do taxíka pritlačte prst bruškom o okno tak, aby na ňom zostal odtlačok. Svoju DNA môžete v taxíku nechať ako dôkaz svojej prítomnosti aj iným spôsobom – napríklad pustite vlas na sedadlo.

6. Zavolajte kamarátovi

Volanie známemu počas jazdy razantne redukuje riziko ohrozenia zo strany taxikára. V telefonáte nahlas spomeňte svoju cieľovú destináciu a kde sa práve nachádzate. Ak hneď nemáte komu zavolať, rozhovor aspoň predstierajte.