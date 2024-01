Fiala: Pri Istanbulskom dohovore bol prílišný zhon, chýbala širšia debata

Fiala si myslí, že dohovor by mal väčšiu šancu prejsť po širšej debate. „Príbeh ukazuje, čo sa mi nie vždy darí kolegom povedať, že niekedy je lepšie nechať si viac času, byť trpezlivý, viesť verejnú a politickú debatu a až potom pristúpiť k schvaľovaniu,“ vysvetlil. Podľa neho sa potom napríklad ukáže, že mnohé argumenty odporcov neboli závažné a veci sa dajú presadiť. „Niektoré strany z koalície mali pocit, že to máme pustiť, Senát to neschválil, a to je ten výsledok,“ dodal.

Na výsledky nočného hlasovania senátorov reagovali viacerí členovia vlády či poslanci. Minister pre európske záležitosti Martin Dvořák neschválenie dohovoru považuje pre ČR za „medzinárodnú hanbu“. Podľa premiéra sú to však silné slová.

Minister pre miestny rozvoj a šéf Pirátov Ivan Bartoš si kládol rečnícku otázku, či žije v roku 2024 alebo v stredoveku. Senátori, ktorí za dohovor nehlasovali, dali podľa neho najavo, že ich nezaujíma boj proti domácemu a sexuálnemu násiliu, ani pomoc obetiam.

Šéfka Poslaneckej snemovne a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uviedla, že ju výsledok síce „štve“, ale nebude sa vzdávať. „Predchádzanie násiliu na ženách a deťoch je jednou z našich priorít. Nič nevzdávame. Mnoho odporúčaní z Dohovoru už v právnom poriadku máme, zvyšné presadíme,“ napísala na sociálnej sieti X. Za prijatie bol aj prezident Petr Pavel. Ešte pred hlasovaním Senátu vyhlásil, že ČR mala dokument ratifikovať už dávno.

Českí senátori v stredu neratifikovali Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Za bolo 34 zo 71 prítomných senátorov, 28 bolo proti. Dokument neprešiel o dva hlasy. Keďže súhlas s ratifikáciou medzinárodných zmlúv musia dať obe parlamentné komory, návrh už do Poslaneckej snemovne zrejme nepôjde.