Kamenický: Rizikom pre ekonomiku je aj strata konkurencieschopnosti firiem

Slovenská ekonomika je veľmi otvorená a ak sa nebude dariť Nemecku alebo iným krajinám v eurozóne, tak sa to prejaví aj na Slovensku. Problémom je tiež hroziaca strata konkurencieschopnosti európskych firiem, upozornil na štvrtkovej konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2024 minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

„To, čo ma veľmi trápi, je strata konkurencieschopnosti európskych firiem. Európske firmy mnohokrát odchádzajú do Spojených štátov, odchádzajú do Číny a toto nie je dobrý znak. Musí sa zamyslieť aj Európska komisia a lídri jednotlivých krajín nad tým, ako zvrátiť tento nedobrý stav, týmto sa budeme musieť zaoberať,“ zdôraznil.

Vyzdvihol, že slovenská ekonomika sa zatiaľ vyvíja lepšie ako napríklad Nemecko, ktoré sa v minulosti prepadlo do recesie a stále sa mu nedarí. Medzi riziká pre globálne hospodárstvo zaradil aj situáciu v Gaze, v Izraeli či na Ukrajine. „Ekonomický rast na Slovensku na rok 2024 sa očakáva vyše 2,5 %, to je pre nás dobrá správa. Ale tie riziká by mohli ovplyvniť neskôr aj slovenskú ekonomiku,“ varoval Kamenický.

Za dobrú správu označil tiež očakávaný pokles inflácie na Slovensku v tomto roku na 3,2 %, a to aj vďaka pomoci vlády s cenami energií. Po dvoch rokoch poklesu by mali tento rok vzrásť reálne mzdy, a to o 3,7 %, vyčíslil minister.

Zároveň zopakoval, že vláda sa chce tento rok bližšie zaoberať vývojom cien potravín. „Nás budú zaujímať hlavne tie potraviny, ktoré ľudia najviac konzumujú a kupujú, ten základný košík. Určite nás budú zaujímať tie potraviny, ktoré majú zníženú DPH... Chceme zabezpečiť, aby tie základné potraviny boli v cenách, ktoré si ľudia na Slovensku môžu dovoliť,“ zdôraznil Kamenický.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vie podľa neho kontrolovať nákupné aj predajné ceny, jednotlivé marže od výrobcu cez distribútora až po konečného predajcu. „Ak by napríklad pri týchto základných potravinách nedošlo k náprave cien, môžeme pristúpiť na základe zákona o cenách aj k cenovej regulácii. Zatiaľ nám analýzy nepotvrdzujú takýto stav, že by sme to museli urobiť, ale ak by bol ten stav extrémny, tak by sme k tomu mohli pristúpiť,“ dodal minister financií.