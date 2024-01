Josefa Fritzla prevezú zo psychiatrickej liečebne do bežného väzenia

„Súd dospel k názoru, že už nie je nebezpečný,“ vyhlásila Fritzlova advokátka Astrid Wagnerová v meste Krems an der Donau (Kremža). Rozhodnutie podľa nej vychádza z psychiatrickej správy. „Teraz bude prevezený do bežného väzenia, no musí sa podrobovať pravidelným psychiatrickým prehliadkam,“ dodala. Rozhodnutie súdu ešte nie je právoplatné, proti nemu sa môže odvolať štátny zástupca.

Podľa Wagnerovej bol jej klient rozhodnutím súdu veľmi dojatý a na budúci rok požiada o podmienečné prepustenie. Dôvodom má byť zhoršenie zdravotného stavu pre vysoký vek, nástup demencie a uplynutie minimálnej dĺžky väzenského trestu. Pri doživotí je to podľa rakúskej legislatívy 15 rokov.

Josef Fritzl väznil svoju dcéru Elisabeth 24 rokov v pivnici rodinného domu v Amstettene až do odhalenia v roku 2008. Pravidelne ju znásilňoval a splodil s ňou sedem detí. Jedno z nich zomrelo na neliečenú chorobu. V roku 2009 ho odsúdili na doživotie za znásilnenie, incest, zotročovanie a zabitie z nedbalosti.

Elisabeth a jej dcéry žijú s novou identitou na bližšie nešpecifikovanom mieste v Rakúsku.