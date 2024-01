Začali sa najrozsiahlejšie manévre NATO od čias studenej vojny

Do vojenského cvičenia, ktoré potrvá do konca mája, sa zapojí 90.000 vojakov. Aliancia ním chce preveriť schopnosť spojencov zapojiť sa do konfliktu s takým schopným protivníkom, akým je Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Na cvičení Steadfast Defender sa zúčastnia vojaci zo všetkých 31 členských krajín NATO a Švédska, ktoré čaká na ratifikáciu svojho členstva v Aliancii.

„Aliancia preukáže svoju schopnosť posilniť euroatlantický priestor prostredníctvom transatlantického presunu síl zo Severnej Ameriky,“ uviedol vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Christopher Cavoli.

Manévre, ktoré budú pozostávať zo série menších individuálnych cvičení, budú prebiehať od Severnej Ameriky až po východné krídlo NATO v blízkosti hraníc s Ruskom. Na cvičeniach bude aj 50 bojových lodí, 80 bojových lietadiel a viac než 1100 bojových vozidiel.

„(Cvičenia) Steadfast Defender 2024 jasne preukážu jednotu, silu a odhodlanie (členských štátov NATO) chrániť sa navzájom, naše hodnoty a medzinárodný poriadok založený na pravidlách,“ dodal Cavoli.

Ide o najrozsiahlejšie cvičenia NATO od manévrov Reforger z roku 1988 počas studenej vojny. Zároveň sa uskutočňujú v čase, keď Aliancia zrekonštruovala svoju obranu od vypuknutia ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. NATO odvtedy vyslalo na svoje východné krídlo tisíce vojakov a vypracovalo najrozsiahlejšie plány na ochranu pred ruským útokom od rozpadu Sovietskeho zväzu.