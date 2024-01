Fico: So Šmyhaľom sme mali napriek nezhodám priateľský rozhovor

Rozdielny názor mali podľa neho aj na vplyv Spojených štátov na vnútornú politiku Ukrajiny a prípadný vstup Ukrajiny do NATO. Fico však vo videu zverejnenom na Facebooku zároveň ocenil, že so Šmyhaľom mali napriek rozdielnym názorom na viaceré témy priateľský a konštruktívny rozhovor, uvádza TASR.

„Mimoriadne si želáme, aby sa vojna čo najrýchlejšie skončila a aby Ukrajina bola samostatná, nezávislá, prosperujúca a demokratická. Aj preto bez akéhokoľvek zaváhania som v Európskej rade podporil európsku perspektívu Ukrajiny,“ vyhlásil Fico.

Ponúkol skúsenosti SR z prístupového procesu do EÚ v roku 2004. Podľa neho sa slovenskí vyjednávači dopustili v prístupových rokovaniach „hrubých chýb“. Keby k nim nedošlo, postavenie SR v EÚ mohli byť dnes podstatne silnejšie, prízvukoval.

Fico podľa vlastných slov podporil aj mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, hoci je presvedčený, že nie je realistický. Podľa neho však uskutočniteľnosť jednotlivých mierových plánov onedlho vyhodnotia predstavitelia významných štátov na svetovom samite vo Švajčiarsku.

K otázke vstupu Ukrajiny do NATO Fico deklaroval, že by ho Slovensko ako člen Aliancie muselo schváliť, čo on ako predseda vlády bude blokovať. „Povedal som, že Ukrajina by mala byť nezávislá, prosperujúca, slobodná,“ uviedol. Dodal, že si želá práve takúto Ukrajinu, ktorá by nevyvolávala dôvody na rozšírenie konfliktu do svetových rozmerov.

Rokovali aj o blokovaní dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny na Slovensko. Vláda SR prijala zoznam viac než tucta produktov, ktoré je zakázané dovážať na Slovensko, pretože to ohrozuje jeho národné záujmy. Dohodli sa, že zákaz ostane v platnosti, ale Slovensko si preštuduje návrhy ukrajinskej strany.

Slovenský premiér na stretnutí v Užhorode otvoril aj tému boja proti korupcii. Privítal, že Ukrajina prijala s týmto cieľom viacero dôležitých rozhodnutí a vytvorila na to inštitúcie. Pripomenul, že boj proti korupcii si ako jednu zo svojich priorít na tento rok stanovil aj prezident Zelenskyj.

Fico zopakoval, že SR nebude posielať na Ukrajinu zbrane, ale chce sa sústrediť na civilnú a humanitárnu pomoc. „Ani dnes sme nešli na Ukrajinu s prázdnymi rukami. V podstate sme oznámili ukrajinskej vláde, že jej odovzdávame humanitárnu civilnú pomoc v hodnote asi 200.000 - 220.000 eur. Fyzicky to predstavuje asi 20 ton humanitárneho materiálu,“ spresnil.

Slovensko dodá Ukrajine aj osem používaných sanitiek. Ministerstvo zahraničných vecí zas preplatilo kúpu odmínovacích zariadení Božena. „Keďže my sme len za civilnú a humanitárnu pomoc, viem si predstaviť, že by sme v tomto programe pokračovali,“ povedal Fico v súvislosti s odmínovaním.

So Šmyhaľom sa dohodol, že vlády oboch krajín sa sústredia na tri projekty spolupráce. Tým prvým je železničné prepojenie medzi Kyjevom a Košicami. Sú preň dve alternatívy, na jednej sa dohodli. V rámci nej budú môcť využívať ľudia z Ukrajiny medzinárodné letisko v Košiciach. Ďalším projektom je elektrické prepojenie medzi Mukačevom a Veľkými Kapušanmi a tretím je modernizácia hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom.

Z rokovaní vyplynulo, že tranzit ruského plynu cez Ukrajinu bude pravdepodobne pokračovať, čo Fico označil za „vynikajúcu správu“, pretože z toho budú profitovať slovenské podniky aj krajiny ďalej na západ.

Dohodli sa tiež, že Šmyhaľ onedlho navštívi Slovensko. Bude to opäť v blízkosti spoločných hraníc. Premiéri aj viacerí ministri majú prebrať pokrok v záležitostiach, na ktorých sa dohodli, a tiež sporné témy.