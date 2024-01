Šmyhaľ po stretnutí s Ficom: Ukrajina a Slovensko budú rozvíjať pragmatické vzťahy

Na stretnutí s predsedom vlády SR Robertom Ficom to v stredu povedal ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ, informuje TASR.

Slovenský premiér na rokovaní v Užhorode podľa Šmyhaľa uistil, že SR podporuje ašpirácie Ukrajiny na členstvo v Európskej únii, pričom nebude blokovať pomoc EÚ pre Kyjev vo výške 50 miliárd eur ani nákup zbraní a techniky Ukrajinou od slovenských podnikov.

„Sme vďační Slovákom za pomoc Ukrajine a Ukrajincom v týchto ťažkých časoch,“ napísal ukrajinský premiér na sociálnej sieti.

„Som presvedčený, že dnešné stretnutie s premiérom Robertom Ficom otvorí novú kapitolu v našich vzťahoch,“ uviedol Šmyhaľ. „Nie je to posledné stretnutie, budeme naďalej rozvíjať naše pragmatické a veľmi spoľahlivé vzťahy,“ doplnil v priloženom videu zo stretnutia.

Slovenský premiér počas stretnutia pozval Šmyhaľa na návštevu Slovenska. Tém, o ktorých by obe strany mali diskutovať, je podľa slovenského premiéra mnoho. Zdôraznil tiež, že Slovensko chce Ukrajine pomáhať. „Sú otázky, v ktorých môžeme mať iné názory, ale to je politický život,“ povedal Fico.

Šmyhaľ pred stretnutím uviedol, že na programe rozhovorov sú bilaterálne vzťahy i podpora pre európske iniciatívy. Fico ešte v sobotu avizoval, že chce ukrajinskému premiérovi tlmočiť, že SR nebude na Ukrajinu dodávať zbrane a nepodporí ani jej vstup do NATO. „Pokiaľ ide o vstup do Európskej únie, tak my ich rešpektujeme, ale musia plniť podmienky,“ povedal.