Švédske médiá: Orbán asi čaká kompenzáciu za schválenie vstupu Švédska do NATO

Uviedli to švédske médiá s tým, že to bude mať ťažšie ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Upozornil na to v stredu server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa servera Švédsko v utorok privítalo súhlas tureckého parlamentu so vstupom tejto severskej krajiny do NATO. Švédska verejnoprávna televízia SVT pripomenula, že Maďarsko zostáva jediným členským štátom NATO, ktorého parlament ešte o tom nehlasoval.

Nie je isté, či premiér Ulf Kristersson prijme pozvanie Viktora Orbána a príde rokovať do Budapešti, píše 24.hu. Väčšina maďarskej tlače je v tejto otázke podľa tohto zdroja skeptická, Švédi sa ale schôdzke kategoricky nebránia. Švédske médiá predpokladajú, že Orbán môže chcieť nejakú kompenzáciu za schválenie vstupu Švédska, avšak bude mať podľa nich ťažšiu úlohu ako Erdogan.

Zahraničný výbor tureckého parlamentu schválil žiadosť Štokholmu o členstvo v NATO vlani v decembri, Erdogan ale proces schvaľovania v parlamente, kde má väčšinu jeho vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP), znova skomplikoval. Ratifikáciu švédskej žiadosti podmienil tým, či Kongres USA schváli žiadosť Ankary o nákup stíhačiek F-16. Ďalšou podmienkou bolo zrušenie zbrojných embárg Kanady a ďalších členov NATO voči Turecku.

Odklad ratifikácie vstupu Švédska do NATO maďarský parlament zdôvodňoval doposiaľ údajnými klamstvami o stave demokracie v Maďarsku šírenými švédskymi politikmi.