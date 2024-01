Zväzu obchodu: Štát by mal riešiť nielen cenu, ale aj kvalitu a dostupnosť potravín

V neposlednom rade by sa mal štát snažiť o zabezpečenie dostupnosti potravín na vidieku. Uviedla to výkonná tajomníčka zväzu Zuzana Holičková.

„Vzhľadom na fakt, že vývoj na trhoch v oblasti cien energií sa upokojil a inflácia má už niekoľko mesiacov klesajúcu tendenciu, nepredpokladáme nepriaznivý vývoj spotrebiteľských cien potravín v roku 2024. Veríme, že situácia v oblasti cien potravín ostane naďalej stabilizovaná a rok 2024 bude v znamení ozdravných procesov. Nemožno však vylúčiť prirodzené cenové pohyby, na ktoré má dosah množstvo externých faktorov (burzové výkyvy, počasie, sezónnosť, úroda, choroby chovných zvierat a ďalšie). Obzvlášť čerstvé tovarové kategórie sú citlivé na vývoj cien na svetovej burze a sezónnosť,“ uviedol prezident ZO SR Filip Kasana.

Ceny energií sa podľa neho dostali do normálu a na základe rozhodnutia vlády dochádza k predĺženiu tzv. odvodovej úľavy pre zamestnávateľov, ktorá sa týka aj producentov potravín, preto obchodníci prirodzene očakávajú premietnutie zníženia nákladovosti výroby v odbytových cenách potravín.

„Veríme, že sa tento krok vlády pozitívne prejaví v znížených odbytových cenách našich dodávateľov, čo sa bude môcť následne premietnuť do zníženia spotrebiteľských cien na úrovni maloobchodu,“ podčiarkol Kasana.

Odpustenie časti odvodov v prospech potravinárov vníma Zväz obchodu SR ako isté stabilizačné opatrenie v rámci fungovania agropotravinárskej vertikály, v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti domácej potravinovej produkcie je však potrebné v rámci príslušných politík štátu nastaviť a realizovať koncepčné opatrenia s dlhodobým efektom.

Cena je podľa Kasanu nepochybne významným faktorom pri nákupnom rozhodovaní väčšiny spotrebiteľov, nie je však jediným. Dôraz a pozornosť vlády by sa podľa slovenských obchodných sietí združených vo ZO SR mala sústrediť prioritne na kvalitu, pôvod a bezpečnosť potravín. Principiálne obchod nemá problém s monitoringom cien, no prílišná snaha o čo najnižšie ceny potravín môže vyvolať neprimeraný tlak na producentov, čo by sa mohlo odraziť v nižšej kvalite produktov.

Zväz obchodu SR sa nestotožňuje s relativizovaním hodnoty potravín s dôrazom na čo najnižšiu cenu bez ohľadu na kvalitu, bezpečnosť a pôvod. Ponuka nízkej kvality za nízku cenu, podporovaná silným marketingom, nezodpovedá podľa ZO SR záujmu spotrebiteľov.

„Skutočná hodnota pre spotrebiteľa by mala byť založená primárne na náležitej kvalite produktu, od ktorej je odvodená primeraná cena. Poctivý obchod vnímame ako ponuku kvalitnej slovenskej produkcie za výhodnú cenu pre spotrebiteľa,“ dodal Kasana.