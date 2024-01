3 spôsoby, ako zabrániť zahmlievaniu okuliarov v zime: Naneste toto na sklá a budete lepšie vidieť

Nosenie okuliare v zimných mesiacoch so sebou prináša istú nepríjemnosť, keď z chladného počasia prejdete do teplejšieho interiéru. Ku kondenzácii dochádza, keď teplý vzduch narazí na chladnejší povrch. To spôsobuje, že sa na povrchu vytvárajú kvapôčky vody vo forme hmly.

Keď sa vám sklá okuliarov náhle zahmlia, ste nútení buď čakať so zahmlenými okuliarmi, alebo si ich dať dole. V oboch prípadoch poriadne nevidíte, čo môže predstavovať aj isté riziko nepríjemných situácií.

Čakať, kým sa hmla na okuliaroch rozptýli, nie je vždy praktické. Ak napríklad šoférujete, potrebujete mať vždy jasné videnie. Našťastie existuje niekoľko osvedčených metód, ako predchádzať zahmlievaniu skiel na okuliaroch. Čítajte ďalej a dozviete sa aj o tom, ktorým metódam sa treba vyhnúť, ak si nechcete okuliare poškodiť.

Ako zabrániť zahmlievaniu okuliarov

Naneste mydlovú vodu alebo penu na holenie

Tesne predtým, ako si nasadíte okuliare, umyte ich jemným čistiacim prostriedkom alebo tekutým mydlom. Ak máte čas, vysušte ich na vzduchu. Ak si ich potrebujete nasadiť hneď, jemne osušte povrch mäkkou handričkou s nízkym obsahom vlákien.

Výskumníci v štúdii zistili, že na okuliaroch zostane veľmi tenká vrstva molekúl mydla, ktorá vytvorí priehľadný povlak, ktorý bráni tvorbe hmly. Rovnako vám môže pomôcť aj pena na holenie alebo detský šampón.

Postriekajte šošovky sprejom proti zahmlievaniu

Množstvo komerčne dostupných sprejov proti zahmlievaniu dokáže pokryť vaše okuliare priesvitným filmom, ktorý zabraňuje zahmlievaniu. Mnohé z nich sú určené na použitie na okuliaroch, osobných ochranných prostriedkoch, plaveckých okuliaroch a potápačských maskách.

Hľadajte značku, ktorá nepoškodí ochranné vrstvy na okuliaroch. Vyhnite sa sprejom, ktoré sú určené na svetlomety automobilov. Tieto výrobky nie sú určené na použitie v blízkosti očí a pokožky.

Vyskúšajte utierky proti zahmlievaniu

Ak chcete rýchlu a praktickú metódu, zvážte utierky proti zahmlievaniu. Niektoré sú na jedno použitie a iné sú vyrobené z mikrovlákna a dajú sa použiť opakovane. Sprej proti zahmlievaniu a utierky sa úspešne používali v zdravotníckych zariadeniach počas pandémie COVID-19.

Týmto metódam sa vyhnite

Fólia

V štúdii z roku 2020 výskumníci testovali fóliu proti zahmlievaniu aplikovanú na vnútornú stranu chirurgických okuliarov. Zistili, že fólia znížila jasnosť videnia chirurgov a spôsobila, že na vnútornom povrchu sa vytvorili veľké kvapky, ktoré ešte viac zhoršili pohľad cez okuliare.

Zubná pasta

Zubná pasta môže zabrániť zahmlievaniu, ale malé abrazívne zrnká v niektorých výrobkoch, najmä v tých s obsahom jedlej sódy, môžu poškriabať povrch okuliarov.

Ocot

Ocot nezabráni zahmlievaniu okuliarov a mohol by poškodiť antireflexné alebo poškriabaniu odolné vrstvy na šošovkách.

Sliny

Sliny nie sú hygienické a neobsahujú žiadne vlastnosti, ktoré by zabránili kondenzácii vody na povrchu okuliarov.

Dezinfekčné prostriedky na ruky