Pozor na takéto príspevky Facebooku, ide o rozsiahly podvod

Útočníci v kybernetickom priestore sa neustále snažia prichádzať s novými spôsobmi, ako sa dostať k našim citlivým údajom. Neraz na to využívajú sociálne siete, kde milióny používateľov trávia denne hodiny svojho času. Často sa útočníci uchyľujú k taktikám, ktoré sa používateľov snažia vystrašiť, šokovať alebo sú inak emocionálne manipulatívne. A presne na tom je založený aj nový typ podvodu, ktorý sa začal šíriť sociálnou sieťou Facebook.

Tento typ podvodu je založený na tom, že aj niekto, koho možno poznáte, vás označí pri príspevku so zdanlivo nejakým bombastickým článkom. Netušíte pritom, že už tento účet mohol byť napadnutý a útočníci ho využívajú na to, aby svoj podvod ďalej šírili. Prípadne sa to môže týkať aj príspevkoch, ktoré vidíte v rôznych skupinách či na rôznych stránkach. Spomínaný článok je sprevádzaný titulkom, ktorý sa vás snaží šokovať, hovorí o nejakej strašnej udalosti a o počtoch mŕtvych. Ak však na takýto odkaz kliknete, nezavedie vás na žiadnu stránku s článkom.

Zavedie vás totiž na stránku, ktorá sa tvári ako médium, ktoré píše o nejakej strašnej nehode. Už tam však môže byť trochu pozmenený text ako ten, ktorý ste videli na Facebooku. Hoci sa tento príspevok môže na prvý pohľad zdať legitímny, v skutočnosti ide o falošný odkaz na škodlivú webovú lokalitu. V tom momente sa totiž stávate obeťou útočníkov. Po kliknutí vás totiž odkaz presmeruje cez niekoľko stránok, ktoré zbierajú údaje o vašom prehliadači, polohe a podobne. Následne sa môžete dostať až na stránku, ktorá obsahuje nejaký malvér či iný škodlivý softvér.

Podľa odborníkov na kybernetickú bezpečnosť je tento podvod obzvlášť nebezpečný, pretože jeho cieľom je získať si vašu dôveru. Aj preto pri ňom útočníci využívajú ukradnuté účty a môže sa stať, že vás pri takomto odkaze označí niekto z vašich priateľov. Keďže si myslíte, že takýto článok zdieľa niekto z vašich priateľov, ste zaskočení a je menej pravdepodobné, že budete pochybovať o pravosti zdanlivo tragickej správy.

Na snímke falošný článok zdieľaný na Facebooku. Nákladná loď s palivom na diaľnici je výsledkom chybného prekladu.

Marijus Briedis, expert na kybernetickú bezpečnosť zo spoločnosti NordVPN, povedal: „Keď narazíte na neočakávané alebo znepokojujúce príspevky, najmä tie, ktoré sa týkajú osobných núdzových situácií, pred kliknutím na odkazy si overte ich legitímnosť.“

Ako teda na to? V prvom rade na odkazy na sociálnych sieťach neklikajte bezhlavo, ak to nie sú odkazy zo zdrojov, ktoré dobre poznáte. Najjednoduchšie je napísať priateľom, ktorí takýto obsah zdieľali, či to boli naozaj oni a či ich účet na sociálnej sieti nebol napadnutý. Taktiež si ale všímajte detaily podobných príspevkov. Napríklad v nich nesedia logá, ktoré sa môžu mierne líšiť od tých skutočných. Rovnako si všímajte adresy odkazu, ktoré nepôsobia legitímne a sú komplikované, prípadne nevedú na stránku, na ktorú by mali viesť. No a nakoniec si všímajte aj jazyk. Tieto podvodné odkazy totiž často vznikajú strojovým prekladom do slovenčiny, takže v nich bývajú chyby, aké by v reálnych novinových článkoch neboli.

Ak sa chcete celkovo brániť pred útočníkmi na internete, mali by ste ďalej využívať nejaké antivírusové riešenie, svoj softvér udržiavať aktualizovaný a rovnako dbať aj na aktualizáciu svojho internetového prehliadača. Taktiež sa snažte byť informovaní o aktuálnych hrozbách.