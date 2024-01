Hygienici varujú pred nebezpečnými kozmetickými výrobkami

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov. Do systému EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, Safety Gate/RAPEX, ich nahlásili kontrolné orgány v Českej republike, Nemecku, Španielsku a Maďarsku. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ.

1. názov: Let's go Aqua Vita – toaletná voda pre ženy

značka: GORDANO PARFUMS

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5902114881108

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: REVERS COSMETICS Sp. z o.o., ul. Slowikowskiego 39 A, 05-090 Raszyn, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v zelenej kartónovej škatuľke, viď obrázok



Laboratórnou analýzou bolo zistené, že vo vyššie uvedenom výrobku sa nachádza látka - Isoeugenol (0,0052 hmot. %), ktorá nebola uvedená v zozname zložiek. Prítomnosť vonných a aromatických zložiek musí byť uvedená v zozname zložiek, ak ich koncentrácia prekročí 0,001 % v nezmývateľných výrobkoch a 0,01 % v zmývateľných výrobkoch. Táto informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov, ktoré obsahujú špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu u citlivých osôb. Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

2. názov: Strawberry Face & Body Scrub – krém na tvár a telo

značka: pretty cowry

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 2021/03/24

čiarový kód: 6947835827096

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 350 g, telový a pleťový krém s vôňou jahôd v sklenenej nádobe so strieborným uzáverom, viď obrázok



Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bola zistená prítomnosť mikroorganizmu - Burkholderia cepacia. Výrobok nie je v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 17516:2014 Kozmetické výrobky. Mikrobiológia. Mikrobiologické limity a s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Výrobok môže predstavovať riziko infekcie pre spotrebiteľov s oslabeným imunitným systémom.

3. názov: STAR NATURE con fragancia de FRESAS CON NATA – toaletná voda

značka: Star Nature

typ výrobku/číslo výrobku: STAR NATURE con fragancia de FRESAS CON NATA

výrobná dávka: 2443

čiarový kód: 8430601013369

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: M.C.I. Manufacturing Group S.L., C/Fray Luis de Léon, 07011 Palma de Mallorca,

Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 70 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok



Podľa poskytnutých informácií od zodpovednej osoby sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

4. názov: Creation Lamis - Garden of Creation Eau de Parfum for women 95 ml – parfumovaná voda pre ženy

značka: Creation lamis

typ výrobku/číslo výrobku: Garden of Creation for women 95 ml

výrobná dávka: 115748

čiarový kód: 5414666016292

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty

výrobca: CREATION LAMIS PERFUMES, P.O.BOX 9, 2520 Ranst, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 95 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok



Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

5. názov: Perfume for men – toaletná voda pre mužov

značka: Lazell

typ výrobku/číslo výrobu: AGELLO BLUE MAN

výrobná dávka: 300728007118

čiarový kód: 5907814625878

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: Lazell Parfums, ul. Gen. Berlinga 98, Nowy Dwór Maz, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 33 ml, toaletná voda zabalená v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázok



Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

6. názov: Creation Lamis - H4U (hot for you) Love Woman Limited Edition Eau de Parfum 100 ml – parfumovaná voda pre ženy

značka: Creation lamis

typ výrobku/číslo výrobu: H4U (hot for you) Love Woman Limited Edition Eau de Parfum 100 ml

výrobná dávka: L.NO 362890

čiarový kód: 541466016933

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty

výrobca: CREATION LAMIS PERFUMES, P.O.BOX 9, 2520 Ranst, Belgicko

Glamarome NV, P.O. Box 1, 2520 Ranst, Belgicko

Al Musbah Trading Group, JEDDAH 21455, Spojené arabské emiráty

Jaywir Trading Co. L.L.C, Dubai, Spojené arabské emiráty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda v ružovej kovovej fľaši tvare valca, viď obrázok



Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

7. názov: Lazell - PRIMO MEN, 33 ml – parfumovaná voda pre mužov

značka: Lazell

typ výrobku/číslo výrobu: PRIMO MEN, 33 ml

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5907814625885

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: Lazell Parfums, ul. Gen. Berlinga 98, Nowy Dwór Maz, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 33 ml, parfumovaná voda zabalená v striebornej kartónovej škatuľke, viď obrázok



Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

8. názov: Chat D'or Caramell – parfumovaná voda

značka: CHAT D'OR

typ výrobku/číslo výrobu: Caramell

výrobná dávka: 11/2021

čiarový kód: 5906074483174

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: FPH CHAT D'OR, ul. Woniaka 28, 40-387 Katowice, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kartónová škatuľka béžovej farby obsahujúca parfumovanú vodu v priehľadnej sklenenej fľaši so zlatým uzáverom, viď obrázok



Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

9. názov: Paris Prestige - Nude Eau de Parfum 75 ml – parfumovaná voda

značka: Paris Prestige

typ výrobku/číslo výrobu: Nude Eau de Parfum 75 ml

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8906032468448

krajina pôvodu: India

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 75 ml, parfumovaná voda v sklenenej fľaške so žltým plastovým uzáverom, viď obrázok



Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

10. názov: NIVEA Hidratáló nappali arckrém normál és vegyes bőrre (Art-Nr. 81202) – krém na tvár

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobu: Hidratáló nappali arckrém normál és vegyes bőrre (Art-Nr. 81202)

výrobná dávka: 44340676

čiarový kód: 9005800227160

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beiersdorf, Beiersdorf AG, D-20245, Hamburg, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: biela kartónová škatuľka obsahujúca hydratačný denný krém v plastovom tégliku, viď obrázok



Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

11. názov: Dorall Coellection - Scholar Eau de Toilette for men – toaletná voda pre mužov

značka: DORALL Collection

typ výrobku/číslo výrobu: Scholar Eau de Toilette for men (LOT/Batch No.: 536411)

výrobná dávka: 536411

čiarový kód: 5414666015356

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty

výrobca: CREATION LAMIS PERFUMES, P.O.BOX 9, 2520 Ranst, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v bielej kartónovej škatuľke, viď obrázok



Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

12. názov: neuvedené – toaletná voda pre ženy

značka: DORALL Collection

typ výrobku/číslo výrobu: Celibacy

výrobná dávka: 404291

čiarový kód: 6291012876880

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty

výrobca: Glamarome NV, P.O. Box 1, 2520 Ranst, Belgicko

CREATION LAMIS PERFUMES, P.O.BOX 9, 2520 Ranst, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok



Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

13. názov: I Scents - Chic Eau de Parfum – parfumovaná voda pre ženy

značka: I Scents

typ výrobku/číslo výrobu: Chic 100 ml

výrobná dávka: B.NO3669

čiarový kód: 8906008723311

krajina pôvodu: India

výrobca: Zetts Cosmetics Pvt. Ltd., Gokul Arcade Building B. Subhash Road, 400057

Vile Parle East, Mumbai, Maharashtra, India

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok



Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

14. názov: New Brand - Prestige Extasia Black Eau de Toilette for men – toaletná voda pre mužov

značka: New Brand

typ výrobku/číslo výrobu: Prestige Extasia Black Eau de Toilette for men 100 ml

výrobná dávka: LOT.N: 1003

čiarový kód: 5425017734451

krajina pôvodu: Maroko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázok



Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.