Premiér reagoval na petíciu na odstúpenie ministerky kultúry

Petíciu považuje Fico za bežný politický nástroj. „Ak niekto zbiera podpisy, my mu v tom zabrániť nemôžeme. My na rozdiel od minulej vlády rešpektujeme petičné právo. Nevidím dôvod na to, aby sme vyvodzovali akúkoľvek mieru zodpovednosti voči ministerke,“ podotkol. Šimkovičová podľa premiéra plní program vlády.

Otvorená výzva na odstúpenie ministerky kultúry má už vyše 170.000 podpisov. Iniciátori výzvy vyčítajú Šimkovičovej autokratický spôsob vedenia rezortu, nezáujem o odbornú diskusiu a kroky, ktoré sú v rozpore s prijatou stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu. Rovnako poukazujú i na diskriminačné a zavádzajúce vyhlásenia, prednesené prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov ministerstva.

Rezort kultúry podal na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie v súvislosti s petíciou na odstúpenie Šimkovičovej. Dôvodom je podozrenie z manipulácie, falšovania identity i počtu signatárov elektronickej petície.