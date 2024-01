Asociácia súkromných lekárov sa vyjadrila k službe eObjednanie

„Tento systém je ešte v štádiu vývoja. Rozhodnutie o tom, aké by mal mať kontúry, by malo vyjsť zo strany ministerstva zdravotníctva, ale jednoznačne až po diskusii s odborníkmi, ktorá vôbec ešte neprebehla. Preto sme zatiaľ iba v štádiu dohadov o danej téme,“ skonštatovala asociácia.

Zdôraznila, že je rozdiel, či by v prípade objednávania išlo o plošnú povinnosť alebo doplnkovú službu. Upozornila, že ak by išlo o povinnosť, nesúhlasila by s ňou, pretože by došlo k predĺženiu čakacích dôb. „Ak by sa všetci pacienti k špecialistovi objednávali cez tento systém, musel by byť nastavený na minimálne priemernú dobu vyšetrenia. V praxi, pokiaľ objednáva zdravotná sestra, vykoná triedenie a zohľadní reálne potrebný čas a objedná viac pacientov. Pri objednávacom systéme určite hrozí, že ak sa zopár pacientov 'nezmestí' do vyhradeného času, termíny ostatných pacientov sa posunú a všetci budú nespokojní,“ vysvetlila ASL SR.

Všeobecní lekári by po novom mohli pacientov objednávať k lekárom špecialistom. Zmeny má priniesť služba eObjednanie, na ktorej aktuálne pracuje NCZI. Služba môže byť spustená po odobrení ministerstvom zdravotníctva. Predpokladom jej fungovania však je, že lekári špecialisti sprístupnia svoje kalendáre, aby všeobecní lekári mali kam svojich pacientov objednať. Zámer kritizuje Zväz ambulantných poskytovateľov aj Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska.