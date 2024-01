Čo by sa stalo, ak by Zem na 5 sekúnd prišla o všetok kyslík?

Iba 5 sekúnd bez kyslíka stačí na to, aby sa Zem premenila na svet chaosu. Väčšina z nás síce dokáže na takýto krátky čas zadržať dych, ale planéta ako taká by sa z tohto šoku spamätávala oveľa dlhšie.

Zbohom svetlo

Podrobný hypotetický scenár pripomínajúci koniec sveta sa ocitol v jednom TikTokovom videu. Autor v ňom vysvetľuje, že len 5 sekúnd bez kyslíka Zemi stačí na to, aby celkom stratila ochrannú ozónovú vrstvu.

5 sekúnd bez kyslíka však prináša aj ďalšie prekvapenia. Napriek tomu, že by slnečné lúče naďalej dopadali na našu planétu, bez kyslíka by sa po jej povrchu neprenášalo žiadne svetlo, takže by sme na moment oslepli.

„Vaše telo by na to zozačiatku nijako nereagovalo,“ tvrdí autor videa Thomas Mulligan. „Všimli by ste si až to, že úplne sčernie obloha. Bez kyslíka v atmosfére sa namajú ako rozptýliť slnečné lúče,“ dodáva.

Sekundárne následky

Vo videu o krátkodobej absencii kyslíka na Zemi Mulligan ďalej približuje sekundárne následky tejto katastrofy.

„Okamžite by sa zastavila všetka doprava, ktorá funguje na princípe spaľovania. Z neba by padali lietadlá a autá by zostali stáť na cestách,“ pokračuje Mulligan.

Keďže by sa dočasne vyparila aj ozónová vrstva, spôsobilo by to okamžité zvýšenie teploty pri povrchu zeme.

Zrak nie je jediný zmysel, o ktorý by ľudia prišli v prípade nedostatku kyslíka. Vo vákuu, ktoré by vzniklo na Zemi, by totiž kvôli zmene tlaku všetkým explodovali ušné bubienky.

Prekvapenie na záver

Mulligan si nechal najzásadnejšiu a najzvláštnejšiu zmenu, ktorá by nastala pri nedostatku kyslíka, na záver. Vo videu totiž tvrdí, že bez kyslíka by sa zmrštila celá naša planéta.

„Keďže zemská kôra sa zo 45 percent skladá z kyslíka, bez neho by sa úplne zrútila,“ dodáva.