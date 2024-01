Jemné a vláčne palacinky: Takto ich pripravuje Zdeněk Pohlreich

Palacinky patria medzi najobľúbenejšie druhy dezertov a mnohí si ich s radosťou doprajú aj ako hlavné jedlo, najmä na raňajky. Pripravujú sa v rôznych variantoch po celom svete, pričom každá kultúra prispela svojimi jedinečnými ingredienciami a technikami. Napríklad francúzske "crêpes" sú tenké a jemné, zatiaľ čo ruské "bliny" sú hrubšie a často sa podávajú s kaviárom alebo smotanou.

Palacinky sa pripravujú z cesta, ktorého základom je múka, mlieko a vajcia, no v rôznych krajinách používajú rôzne ingrediencie. Podľa známeho českého šéfkuchára do receptu patrí aj maslo, vďaka ktorému sú palacinky jemnejšie a vláčnejšie. Zdeněk Pohlreich sa vo svojej kuchárskej knihe Zlatá klasika venuje overeným receptom, medzi ktoré patria aj palacinky. Tu je recept, ktorý využíva aj on vo svojej kuchyni

Recept na palacinky podľa Pohlreicha

Foto: Marta Maziar/Shutterstock.com

Na cesto budete potrebovať:

130-150 g hladkej múky

štipku soli

lyžičku krupicového cukru

300 ml plnotučného mlieka

2 vajcia

2 lyžice masla + maslo na panvicu

Na dochutenie:

marhuľový, malinový alebo iný džem

práškový cukor na posypanie

lesné plody na ozdobu

lístky mäty na ozdobu

Postup:

Pripravte si cesto. Do misky preosejte múku a pridajte štipku soli a cukru. Do druhej misky nalejte mlieko a vajcia a vyšľahajte metličkou. Postupne pridávajte vaječnú zmes do múčnej zmesi za stáleho miešania a nakoniec pridajte rozpustené maslo a vypracujte hladké cesto. Nechajte 20 minút odstáť. Rozpáľte panvicu, pridajte trochu masla rozotrite po celej ploche panvice. Na panvicu dajte jednu naberačku cesta a krúživým pohybom panvice ho rovnomerne rozotrite v tenkej vrstve po celom povrchu a opečte 1 - 2 minúty z oboch strán dozlatista. Palacinku dajte na pripravený tanier. Pred smažením ďalšej palacinky vždy pridajte na panvicu trochu masla a postup opakujte, kým nespotrebujete všetko cesto. Hotové palacinky ukladajte na tanier jednu na druhú. Zo zmesi by malo vzniknúť 8 palaciniek. Palacinky potrite džemom a zrolujte ich. Na jednu porciu podávajte dve palacinky, posypte ich práškovým cukrom, ozdobte lesnými plodmi a lístkami mäty.

Tip šéfkuchára: Dávajte pozor na teplotu panvice. Príliš horúca panvica môže palacinky rýchlo spáliť. Zvoľte preto slabý plameň a pomalé opekanie.