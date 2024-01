Cestári varujú pred zľadovateným snehom, v týchto oblastiach situáciu komplikuje hmla

Vodiči by si mali dať v pondelok podvečer pozor v oblastiach Tornale a Ďurďošíka. Je tam hmla s dohľadnosťou do 100 metrov. Snehové jazyky sú miestami na horskom priechode (HP) Besník. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozorňuje na svojom webe zjazdnost.sk.

„Na HP Grajnár a Súľová sa na vozovkách miestami nachádza utlačený sneh do hrúbky jedného centimetra. Na HP Dobšiná a Huty je miestami zľadovatený sneh,“ priblížili cestári. Inak sú horské priechody zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký.

Zjazdné sú aj všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, tiež cesty prvej a tretej triedy. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. „V hornatejších oblastiach sa miestami na vozovkách nachádza vrstva kašovitého, utlačeného až zľadovateného snehu hrúbky jeden až tri centimetre,“ doplnili.