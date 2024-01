Ako upiecť ešte mäkší chlieb? Pridajte doň túto tajnú prísadu

Jedným z hlavných poznávacích znamení dobre upečeného chleba je jeho mäkkosť a čas, po ktorý si ju zachováva. Ak chcete vylepšiť obe z týchto charakteristík, pridajte doň pri pečení tajnú prísadu.

Vďaka čomu je chlieb taký mäkký?

Štruktúru chleba výrazne ovplyvňujú dve jeho zložky – lepok a škrob. Zatiaľ čo lepok sa stará o jeho pružnosť, škrob zaisťuje jeho jemnosť a mäkkosť. Čím viac škrobu chlieb obsahuje, tým vyšší obsah vody si ponecháva bez toho, aby ho zaťažovala.

Pre čo najmäkší a najjemnejší chlieb preto môžete pridať do receptu zemiakový škrob, ktorý však vopred treba rozpustiť v malom množstve vody a múky za pôsobenia tepla. Ešte jednoduchšie je pridať rovno do cesta zemiakové vločky, ktoré sa bežne používajú aj pri príprave zemiakovej kaše, halušiek či knedlí.

Zemiakové vločky môžete pridať do akéhokoľvek receptu, ktorého výsledkom by mal byť mäkký, jemný a nadýchaný chlieb. Hodia sa teda pri príprave sendvičového chleba a žemlí, alebo ich môžete pridať do cesta obohateného o vajcia, maslo a cukor.

Na 360 gramov múky sa odporúča pridať 30 gramov zemiakových vločiek; Foto: Michelle Lee Photography/Shutterstock.com

Zemiakové vločky môžete pokojne pridať aj do receptov, ktoré ich nevyžadujú. Na 360 gramov múky sa pritom odporúča pridať 30 gramov vločiek. Keďže ich hlavnou úlohou je nasať a zadržať vodu, do receptu pridajte aj približne tri polievkové lyžice vody. Vločky pridajte spolu s tekutými prísadami až po tom, ako nakysne cesto.

Pri miešaní prísad sa nebojte ubrať alebo pridať niektorú z nich podľa potreby. Dajte si pozor najmä na to, aby cesto nebolo príliš husté a pevné – tento problém môžete odstrániť pridaním jednej až dvoch lyžíc vody. Pri lepkavom ceste pridajte viac múky a ďalej pečte podľa postupu v recepte.

Ako sme už uviedli, z pridania zemiakových vločiek do cesta plynú hneď dve výhody – v prvom rade bude chlieb mäkší, a v druhom zároveň dlhšie vydrží. Takto pripravený chlieb tiež dobre znáša teplo z rúry alebo mikrovlnky pri opätovnom ohrievaní.