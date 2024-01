Na protestov proti AfD sa zúčastnilo minimálne 300.000 ľudí

Protesty sa konali takmer po celej krajine: od juhonemeckej spolkovej krajiny Bavorsko až po severonemecký Hamburg, od Frankfurtu nad Mohanom na západe krajiny až po východonemecké mesto Halle, kde AfD podľa prieskumov podporuje až tretina voličov.

Najväčšie demonštrácie sa konali vo Frankfurte nad Mohanom a Hannoveri, kde v oboch prípadoch prišlo podľa odhadov polície aj organizátorov približne 35.000 ľudí. V Dortmunde napočítali 30.000 účastníkov.

„Fašizmus nie je alternatíva“ a „Nie je tu miesto pre nacistov“, zneli niektoré z nápisov na transparentoch, ktoré niesli účastníci protestov.

Demonštrácie podporili nielen predstavitelia vládnych strán, zelení a sociálni demokrati, ale aj odbory, cirkvi či tréneri Bundesligy.

Ďalšie desaťtisíce ľudí by mali vyjsť do ulíc v priebehu nedele, keď sa očakávajú masové v ďalších nemeckých mestách vrátane metropoly Berlín. Od piatka do nedele boli protestné akcie zvolané na približne 100 miestach po celom Nemecku.

Demonštrácie vyvolali nedávne odhalenia nezávislého investigatívneho portálu Correctiv o tajnom stretnutí pravicových extrémistov vrátane vysokopostavených činiteľov AfD, na ktorom sa údajne diskutovalo o plánoch na „remigráciu“, respektíve masové deportácie migrantov a „neasimilovaných občanov“. Takéto deportácie by sa podľa účastníkov mali týkať nedostatočne prispôsobených migrantov vrátane tých, ktorí sú držiteľmi nemeckých pasov, píše agentúra DPA.

K tomuto odhaleniu a následnej vlne protestov došlo v období, keď v krajine narastajú preferencie AfD, a to pred troma dôležitými krajinskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v septembri vo východonemeckých spolkových krajinách Durínsko, Sasko a Brandenbursko.