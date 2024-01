V Jasnej sa zranil aj Adam Žampa: "Možno mi to ukončí sezónu"

Rovnako ako u najlepšej slovenskej lyžiarky aj u neho hrozí koniec sezóny, zranenie si privodil na podobnom mieste ako Vlhová. „Natrhnuté bočné väzy a pomliaždená chrupavka ma možno v tejto sezóne odstavia mimo lyží, no to sa dozvieme až počas ďalších týždňov a vyšetrení,“ uviedol Žampa na sociálnych sieťach.

„Dnes to bol pre slovenské lyžovanie veľmi čierny deň. Moje ľavé koleno, s ktorým som síce cez extrémnu bolesť zlyžoval a ktoré mi po páde v hornej časti trate v jazde počas predjazdu vyskočilo a zasunulo sa našťastie hneď naspäť, na tom však nie je najlepšie. Každopádne však verím, že rehabilitácia a tím lekárov urobia všetko pre to, aby som stihol ešte túto sezónu návrat na zjazdovky Svetového pohára, samozrejme, pokiaľ mi to zdravie a lekári dovolia,“ poznamenal Žampa, ktorý po zranení zamieril do Ústrednej vojenskej nemocnice.

„Chcel by som sa veľmi poďakovať Vladimírovi Masarykovi z nemocnice v Ružomberku, ktorý mne, ako aj Peti (Vlhovej) i členom Dukla Banská Bystrica pomohol v rýchlom vyšetrení. Takisto veľká vďaka patrí celému tímu Horskej služby v Jasnej, ktorý mal dnes priveľa roboty a vtesnal nás do programu v náročnej práci. Klobúk dolu pred záchranármi, hasičmi ako aj policajtmi, ktorí nám na mieste veľmi pomohli,“ uviedol Žampa, ktorý v prebiehajúcom ročníku Svetového pohára zatiaľ nebodoval.

„Verím, že sa na lyže vrátim ešte silnejší, tak ako po každom mojom doterajšom zranení. A áno, ešte som stále mladý pre tých čo pochybujú. Ja sa nikdy nevzdám,“ poznamenal Žampa, ktorý neskôr na sociálne siete pridal aj pozitívnejší odkaz s fotografiou, na ktorej počas SP v Jasnej zapózoval aj s bratmi Teom a Andreasom. „Toto je tá najkrajšia spomienka na dnešný deň,“ dodal.