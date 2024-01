Petra Vlhová si poškodila väzy v kolene, sezóna sa pre ňu skončila

Dvadsaťosemročná Slovenka spadla na domácom svahu v Jasnej ešte v prvom úseku trate, zo zjazdovky ju zviezli na záchranných saniach a následne transportovali vrtuľníkom na vyšetrenie do nemocnice v Ružomberku.

Na ľadom pokrytej trati na výjazde z deviatej brány vyšla z ideálnej stopy, v snahe o korekciu zatlačila na vnútornú lyžu a stratila kontrolu. Výsledkom toho bol nepríjemný pád. V snahe predísť mu si navyše podvrtla koleno.

„Správy sú bohužiaľ smutné. Petra utrpela poškodenie väzov v kolene, je v opatere lekárov, ktorí sa špecializujú na tento druh zranení,“ povedal manažér tímu Richard Galovič.

Dodal tiež, že 28-ročná lyžiarka si pri páde silno udrela aj hlavu a rameno.

Piniho mrzí zranenie Vlhovej na domácom kopci: "Je to bolestivé"

Tréner Mauro Pini zatiaľ nemal dostatok času na analýzu situácie, po ktorej Petra Vlhová spadla, poranila si väzy v pravom kolene a sezóna sa pre ňu skončila. Najúspešnejšia slovenská lyžiarka spadla na domácom svahu v Jasnej v obrovskom slalome ešte v prvom úseku trate a zo zjazdovky ju zviezli na záchranných saniach a následne transportovali vrtuľníkom na vyšetrenie do nemocnice v Ružomberku. Švajčiarsky kouč uviedol, že majú niekoľko možností liečby, no ešte sa nerozhodli.

„Veľmi ma mrzí, čo sa stalo v dnešných pretekoch. Zatiaľ som nemal dostatok času na analýzu, čo presne sa stalo. Na prvý pohľad to nevyzeralo ako veľký náraz, pád. Potvrdilo sa však, že lyžovanie je nevyspytateľný šport. Videl som to len na veľkej obrazovke. Samozrejme, mám už skúsenosti so zranením pretekárky. Nie je to prvýkrát, no je to bolestivé. Ale aj to patrí do našej práce, zvládať tieto situácie,“ uviedol Pini. „Dvaja členovia tímu išli s Petrou do nemocnice. Ja som s ňou komunikoval krátko po telefonáte. Nebol to najlepší moment s ňu hovoriť, bola v šoku z toho, čo sa stalo. Petra je však silná.“

Švajčiarsky kormidelník sa vyjadril aj k trati, ktorú si vyskúšal aj Andreas Žampa a označil ju skôr za mužskú. „Na to nemôžem odpovedať, pretože som tréner žien. Nie je to prvýkrát, čo sa jazdilo v takýchto podmienkach vo SP. Podľa mňa to nebol dôvod, prečo Petra spadla. V Kranjskej Gore sme mali rovnaké podmienky, ale z obráteného pohľadu. Pršalo, bolo teplo a hmlisto. Tiež tam boli veľmi ťažké podmienky. Myslím si však, že trať bola dnes skvelo pripravená.“

Vlhová doteraz nemala takéto vážne zranenie. „Teraz bude dôležitý čas a rekonvalescencia. Bude to trvať dlhšie, no celý tím bude stopercentne podporovať Petru,“ povedal Pini. Zatiaľ však neuviedol, čo Petru čaká v najbližšej dobe: „Interne sme komunikovali o liečbe. Máme niekoľko možností, v blízkej budúcnosti sa o tom rozhodneme a budeme o tom informovať,“ dodal na brífingu.