Shiffrinová o trati v Jasnej: "Občas je to ako na skle"

Preteky v obrovskom slalome nedokončila jedna z favoritiek Federica Brignoneová a s veľkou stratou a bez účasti v 2. kole skončila i jej krajanka Marta Bassinová. Vlhovej rivalka Mikaela Shiffrinová uviedla, že niektoré časti trate sa podobajú lyžovaniu na skle.

Shiffrinová stratila v prvom kole sekundu na líderku Saru Hectorovú a do druhého kola vyrazí predposledná. Pád Vlhovej nevidela, na trať vyrazila ako siedma, Vlhová mala štartové číslo 4. „Nevidela som jej pád. Sú to zvláštne pocity, nechcete vidieť nikoho spadnúť. Môže to ohroziť vaše myslenie, ale cítila som sa na lyžiach sebavedomo. Želám Petre všetko dobré, dúfam, že to nie je vážne. Najmä keď sa pozriete okolo, všetci sem prišli kvôli nej. Má podporu veľa ľudí,“ uviedla Američanka.

S podmienkami na trati sa jedna z favoritiek vysporiadala dobre, no potvrdila, že sú ťažké: „Je to odlišné ako inde v tejto sezóne. Rýchlosť nie je taká veľká, ale musíte ísť viac na hrany. Pokiaľ sa však na trati necítite isto, idete v oblúkoch príliš tvrdo. V predošlých pretekoch to bolo celkom hladké a tu je to ako na skle.“