Prieskum: Pre vzdialenosť pracoviska by zmenilo prácu 46 % respondentov

DNES - 10:50

Bratislava Správy » Ekonomické

Ak by na novom pracovisku ponúkali rovnaké podmienky, no bolo by bližšie domova, 46 % opýtaných by zamestnanie zmenilo.

V prípade ponuky nižšieho platu by bola napriek tomu pätina respondentov ochotná zmeniť pracovisko pre vzdialenosť od domova. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, o ktorom informovala spoločnosť Alma Career. Blízkosť pracoviska je dôležitá pre 47 % opýtaných. Dochádzať musí 15 % a dochádzanie neprekáža 33 % respondentom. Najčastejšie musia na pracovisko chodiť ľudia s nízkymi príjmami. V prípade tejto skupiny hľadí na vzdialenosť pracoviska 67 % opýtaných. Viac ako 5100 respondentov sa v prieskume vyjadrilo, že majú prácu, pre ktorú musia byť fyzicky prítomní na pracovisku stále alebo občas. Na prieskume za zúčastnilo 5800 ľudí. Najčastejšie by zamestnanie pre vzdialenosť jeho sídla zmenili obyvatelia Nitrianskeho, Trnavského a Prešovského kraja. Zároveň z prieskumu vyplynulo, že čím vyššie mali respondenti vzdelanie, tým mali aj väčšiu ochotu zmeniť z tohto dôvodu svoje pôsobisko. Spoločnosť Alma Career upozornila aj na aplikáciu s názvom Práca za rohom, v ktorej zadajú uchádzači adresu domova. Následne keď v okolí, ktoré si zvolia, pribudne nová ponuka, automaticky dostanú upozornenie.