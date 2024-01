Psychopata spoznáte aj podľa tejto fyzickej črty

Psychopatia, alebo psychopatologické prejavy správania, je psychiatrický pojem, ktorým označujeme také prejavy správania, ktoré sa vymykajú spoločenskej norme. Za psychopatov obvykle považujeme jedincov, ktorí nevykazujú známky empatie a svedomia. Ich správanie je často impulzívne a bezohľadné, kvôli čomu neraz končia vo väzení, alebo naopak na vrcholových pozíciách.

Keďže ide o psychiatrickú diagnózu, výskumy sa dodnes príliš nezaoberali skúmaním zovňajšku osôb s touto poruchou. Najnovšie to zmenila až štúdia z Kanady, v ktorej vedci porovnávali dĺžku prstov pacientov s psychiatrickými poruchami v snahe zistiť, či je psychopatia „biologicky podmienená“.

Skúmajte tieto dva prsty

U psychopatov je možné častejšie pozorovať ukazovák kratší ako prstenník; Foto: Silymable/Shutterstock.com

Podľa výsledkov, ktoré boli zverejnené na stránkach publikácie The Journal of Psychiatric Research, je zrejmé, že pri určovaní psychopatie na základe zovňajšku hrajú kľúčovú rolu prsty na rukách – konkrétne ukazovák a prstenník. Ak je ukazovák kratší ako prstenník, podľa vedcov to zvyšuje pravdepodobnosť psychiatrickej poruchy.

Osoby, ktoré majú ukazovák kratší ako prstenník, podľa Kanaďanov častejšie vykazujú známky „temnej triády“, čo je označenie pre tri spoločensky negatívne vnímané postoje: Machiavellizmus, narcizmus a psychopatiu.

Pre ľudí, ktorí vykazujú známky niektorého z týchto prejavov správania, sú tiež typické nadpriemerné športové výkony a vysoká odolnosť, no zároveň sa u nich stretávame s netolerantnosťou voči neistote, manipulovaním a necitlivosťou voči ostatným.

Autor štúdie, ktorá zahrnula 44 dobrovoľníkov s psychiatrickými poruchami a 36 zdravých jedincov, Serge Brand upozorňuje, že ak patríte k tým, ktorí majú kratší ukazovák, nemusíte sa hneď obávať.

Podľa Branda ide o bežnú fyzickú črtu, ktorá tiež súvisí s vyššou hladinou testosterónu a nižšou hladinou estrogénu počas vývoja plodu v maternici.

„Čím vyššie známky psychopatie sme zaznamenali u dospelého účastníka, tým viac bol pred pôrodom vystavený vyšším dávkam testosterónu a nižším dávkam estrogénu,“ uviedol Brand pre magazín PsyPost.

Brand na záver dodáva, že pomer dĺžky prstov treba vnímať skôr ako následok pôsobenia hormónov počas vývoja v maternici, a nie ako nezvrátiteľný osud ich nositeľa.