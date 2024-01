Pistorius: Rusko by mohlo zaútočiť na niektorú z krajín NATO najskôr o 5 rokov

K prípadnému ruskému útoku na niektorú z krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) by však podľa neho mohlo dôjsť najskôr o päť rokov.

„Takmer každý deň počúvame hrozby Kremľa, najnovšie sú namierené voči našim priateľom v pobaltských štátoch... Musíme myslieť na to, že (ruský prezident) Vladimir Putin môže jedného dňa napadnúť niektorú z krajín NATO,“ uviedol Pistorius s tým, že pokiaľ by k niečomu takému došlo, bolo by to podľa neho o „päť až osem rokov“.

„Musíme rýchlo posilniť našu obranyschopnosť vzhľadom na naliehavosť ohrozenia,“ uviedol ďalej nemecký minister. Dodal, že keď vlani v novembri vyzval nemeckú armádu (Bundeswehr), aby sa pripravovala na potenciálny scenár vypuknutia vojnového konfliktu, chcel zároveň „prebudiť“ nemeckú spoločnosť.

Pistorius taktiež očakáva, že spolková vláda do apríla predloží návrhy na opätovné zavedenie nejakej podoby povinnej vojenskej služby. Nemecko ukončilo všeobecnú brannú povinnosť v roku 2011.

Uviedol tiež, že by bol otvorený myšlienke, aby do armády mohli vstupovať aj uchádzači, ktorí nie sú držiteľmi nemeckého pasu.

Nemecký obranný priemysel musí byť podľa Pistoriusa efektívnejší a v tejto súvislosti je podľa neho potrebná aj reforma tzv. dlhovej brzdy, ktorá bráni nadmernému zadlžovaniu krajiny. „S dlhovou brzdou v súčasnej podobe sa z týchto kríz bez ujmy nedostaneme,“ uviedol minister.

Zároveň odmietol výzvy na zvýšenie nemeckej vojenskej pomoci Ukrajine s argumentom, že Bundeswehr nemôže vyčerpať všetky svoje zásoby a ponechať tak Nemecko bez schopnosti brániť sa.