Pentagón: USA nie sú vo vojne s jemenskými povstalcami

Jemenskí povstalci húsíovia opakovane útočia na obchodné plavidlá v Červenom mori a tvrdia, že tak konajú v solidarite s Palestínčanmi vo vojnou zmietanom Pásme Gazy.

Americké a britské sily minulý týždeň podnikli odvetné útoky na pozície húsíov v Jemene a USA prisľúbili, že v tom budú pokračovať, kým povstalci neprestanú útočiť na medzinárodnú námornú dopravu.

„Netúžime po vojne. Nemyslíme si, že sme vo vojne. Nechceme byť svedkami regionálnej vojny,“ uviedla vo štvrtok hovorkyňa amerického ministerstva obrany - Pentagónu - Sabrina Singhová.

Húsíovia podľa nej pokračujú v odpalovaní riadených striel a protilodných rakiet na nevinných námorníkov a obchodné lode v Červenom mori.

„To, čo spolu s našimi partnermi vykonávame, je sebaobrana. Určite nechceme, aby sa to rozšírilo do regionálnej vojny, ani aby to pokračovalo,“ dodala Singhová.

Americké sily zaútočili na pozície húsíjských povstalcov v Jemene štyrikrát v priebehu posledného týždňa. Pri útokoch boli zasiahnuté dve protilodné rakety, ktoré podľa Bieleho domu plánovali húsíovia odpáliť v Červenom mori.

Centrálne velenie armády Spojených štátov (CENTCOM) vo štvrtok „uskutočnil obranné údery na 14 húsíjských rakiet umiestnených na viac ako desiatke miest“, uviedol Pentagón v stredajšom vyhlásení.

Hovorkyňa rezortu obrany USA Singhová uviedla, že útoky budú prípade potreby pokračovať a vyzvala jemenských povstalcov, aby prestali útočiť na medzinárodnú dopravu.

CENTCOM v noci na piatok potvrdil správy húsíov o útoku na chemický tanker Chem Ranger, ktorý je vo vlastníctve USA a plaví sa pod vlajkou Marshallových ostrovov. Podľa americkej armády boli na plavidlo vypálené dve protilodné balistické strely, ktoré však spadli do vody. Z tankeru nehlásili žiadne zranenia či škody.