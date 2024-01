Predmet, ktorý uľahčí cestovanie? Toto v hoteli nikdy nepoužívajte!

Pri balení na dovolenku nám tesný priestor cestovného kufru nenecháva veľa možností na zabalenie predmetov, ktoré sa doma bežne zídu. Veľa z nás sa preto spolieha na pohostinnosť ubytovacieho zariadenia, v ktorom si požičiavame príbory, kanvicu aj fén.

Jedným z častých predmetov, ktoré si so sebou neberieme na dovolenku, no zato ho nevyhnutne potrebujeme, je žehlička. Ako však tvrdí cestovateľ a zakladateľ stránky God Save The Points Gilbert Ott, tú hotelovú by sme radšej mali nechať na pokoji.

Nechutné zistenie

Podľa Otta je lepším riešením zrolovať oblečenie do kufra, čím sa vyhnete jeho pokrčeniu. „Ešte predtým, ako si vyžehlíte snehovobiele tričko, je dobré vyskúšať hotelovú žehličku nanečisto na vnútornej strane oblečenia,“ uviedol pre magazín Mail Online.

Dôvod je podľa Otta pomerne nechutný: „Piloti a iní si pomocou žehličky bežne zohrievajú pizzu a ďalšie jedlá na izbe,“ tvrdí.

Ak si však stále túžite vyrovnať pokrčenú košeľu či blúzku, Ott ponúka rýchle riešenie v podobe pary v kúpeľni. Jednoducho si zaveste oblečenie na vešiak na vnútornú stranu dvier v kúpeľni a nechajte paru, ktorá vznikne pri sprchovaní, aby vám sama vyžehlila odev.

Neskúšajte to ani s fénom

Mýty o používaní požičaného fénu v hoteli ste už iste zachytili, no možno vás prekvapí, že mnohé sa zakladajú na pravde.

Keďže fény v jednotlivých izbách nie sú súčasťou povinného pravidelného upratovania, chyžné ich obchádzajú. Po čase sa však v zariadeniach nahromadí množstvo baktérií, ktoré po zapnutí voľne poletujú vo vzduchu.

