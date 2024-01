Prieskum: V 1. kole volieb prezidenta by mali najviac hlasov Pellegrini a Korčok

S druhým najväčším počtom hlasov by s ním do druhého kola volieb postúpil Ivan Korčok s 37,7 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane.

Ďalej nasleduje Štefan Harabin s osempercentnou podporou. Ján Kubiš by získal 3,1 percenta hlasov. Krisztián Forró oslovil 2,4 percenta a Andrej Danko 1,5 percenta respondentov. Menej ako jedno percento ľudí by hlasovalo za Beátu Janočkovú (0,8 percenta), Miroslava Radačovského (0,7 percenta) a Martu Čurajovú (0,4 percenta). Ani jedného z menovaných by si nevybralo 4,8 percenta opýtaných.

Výsledky sú zoradené na základe výberu 77,9 percenta respondentov, ktorí by išli voliť. Sedem percent opýtaných uviedlo, že by nešlo voliť. Trinásť percent respondentov nebolo rozhodnutých a 2,1 percenta nechcelo odpovedať.

Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v období od 11. do 16. januára.