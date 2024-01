Marek Krajčí: Vlády počas pandémie COVID-19 robili najlepšie, ako vedeli

Poukázal na to exminister zdravotníctva a poslanec parlamentu Marek Krajčí z hnutia Slovensko v reakcii na menovanie poslanca Petra Kolára (SNS) za splnomocnenca vlády pre preverenie manažmentu počas pandémie.

„Myslím si, že sa v tej situácii robilo najlepšie, ako sa vedelo s dostupnosťou všetkých najnovších poznatkov o tomto ochorení. Mnohé procesy boli aj potom neskôr posudzované multicentrickými veľkými štúdiami, ktoré sa dokonca publikovali aj v prestížnych celosvetových časopisoch a následne boli aj implikované v mnohých krajinách sveta,“ skonštatoval.

Exminister si myslí, že výsledkom preverovania manažmentu pandémie v rokoch 2020 až 2022 by mala byť pripravenosť Slovenska čeliť podobným krízam. „Uvidíme, akými ľuďmi sa obklopí pri posudzovaní toho, čo sa tu dialo, a aké výsledky budú,“ poznamenal. Zároveň vyjadril obavy, či v tomto prípade nepôjde len o inkvizičný proces, ktorý bude mať za úlohu potrestať predchádzajúcich vládnych predstaviteľov. „Budú robiť všetko pre to, aby si vymýšľali, očierňovali ľudí, ktorí sa snažili úprimne bojovať s pandémiou a robili kroky na to, aby vírus sa šíril čo najmenej. Oni ten vírus spochybňovali, oni si vymýšľali,“ dodal poslanec za hnutie Slovensko Michal Šipoš.

Vláda vo štvrtok vymenovala Kotlára za jej splnomocnenca pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Postupy a využívanie zdrojov bude Kotlár podľa vlastných slov prešetrovať spoločne s odborným tímom vedcov, lekárov a právnikov.