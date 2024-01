Kotlár podľa KDH nespĺňa odborné ani morálne požiadavky na vyšetrovanie pandémie

Uviedlo to opozičné KDH v reakcii na jeho menovanie za splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie. Kotlára označilo za konšpirátora.

Kresťanskí demokrati poukázali na to, že v súčasnosti by sa niektoré veci pri manažmente pandémie robili inak, no v nepripravenej krajine v roku 2020 sa podľa nich spravilo pre pacientov maximum. Zároveň súhlasia, aby sa Slovensko ku pandémii vrátilo, no má vyvodiť závery, ktoré ho pripravia na krízové situácie podobného druhu v budúcnosti.

Od kabinetu Roberta Fica očakávajú aj prípadných kompetentných splnomocnencov. „Slovensko nepotrebuje na vyšetrovanie pandémie pána Kotlára, ktorý ide skúmať prítomnosť nanočastíc či mikročipov vo vakcínach. Slovensko potrebuje rozbor pandémie a poučenie sa z nej, aby bolo čo najdôkladnejšie pripravené na nové krízy a nové výzvy pri ochrane obyvateľstva,“ dodal poslanec Národnej rady (NR) SR František Majerský (KDH).