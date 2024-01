Princezná Kate sa v nemocnici zotavuje po operácii v oblasti brucha

Kate (42) prijali do zdravotníckeho zariadenia The London Clinic v britskej metropole na plánovaný zákrok v utorok. Hospitalizácia by mala trvať desať až 14 dní s následnou domácou liečbou.

Princezná by sa mala zotavovať dva až tri mesiace a k oficiálnym povinnostiam sa podľa odporúčaní lekárov pravdepodobne vráti až po Veľkej noci, uviedol palác.

Jej manžel princ William nebude počas hospitalizácie svojej manželky a ani v období bezprostredne po jej prepustení vykonávať oficiálne povinnosti. William, ktorý je následníkom trónu, bude manželke k dispozícii a bude sa starať o ich tri deti – princa Georgea, princeznú Charlotte a princa Louisa.

Kensingtonský palác odmietol zverejniť presnú diagnózu Kate. Potvrdil však, že nešlo o rakovinové ochorenie. Princezná podľa hovorcu paláca verí, že verejnosť bude mať pochopenie pre jej želanie uchovať informácie o svojom zdraví v súkromí.

William je starší syn britského kráľa Karola III. a následník trónu. Spolu s manželkou Kate žije v Kensingtonskom paláci v Londýne, ktorý je ich oficiálnou rezidenciou.