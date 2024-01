Pozor! Facebookom sa šíri ďalší podvod

Sociálne siete nie sú len kanálom na komunikáciu, ale neraz aj prostriedkom, cez ktorý sa stávame obeťami hackerov. Útočníci v kybernetickom priestore ich využívajú na to, aby sa dostali k našim údajom, ako sú emailové adresy, heslá a ďalšie. Keď sa dostanú k týmto citlivým údajom, môžu získať prístup aj k iným, takže vás pokojne dokážu obrať aj o peniaze. Bezpečnostní experti pravidelne varujú pred novými hrozbami a jedna ďalšia je teraz tu.

Sociálnou sieťou Facebook spoločnosti Meta sa šíri nový druh podvodu, ktorý je zameraný hlavne na správcov stránok. Tí do svojej schránky dostávajú správy, ktoré sa tvária oficiálne, takže sa snažia vyvolať dojem, že ide o správy priamo od podpory Facebooku. V nich sa píše, že stránke hrozí permanentné zrušenie, ak do určitej doby nekliknete na odkaz a nevyplníte detaily. Zdôvodňujú to napríklad tým, že stránka porušila pravidlá alebo autorský zákon či niečo podobné. Napríklad zverejnila príspevok, ktorý je v rozpore so zákonom. Spomínaná doba zvyčajne býva veľmi krátka, napríklad len 24 hodín.

Takto útočníci vyvíjajú tlak na správcov stránok, aby sa snažili vec vyriešiť čo najrýchlejšie bez toho, aby sa nad celou situáciou zamýšľali. Cieľom útočníkov je tak vyvolať v prvom rade paniku a treba priznať, že často používatelia po takejto správe naozaj dlho nepremýšľajú a už vyplňujú svoje detaily (meno, emailová adresa, telefón...) do „odvolania“ v odkaze. Pritom aj stránka, na ktorú vás správa presmeruje, môže pôsobiť legitímne. Stále ale ide o podvod, keďže Facebook takto oficiálne nekomunikuje. Navyše takáto stránka dokáže zachytiť vaše prihlasovacie údaje, takže už len prihlásením sa tam môžete prísť o svoje meno a heslo.

Útočníci takto útočia hlavne na stránky s väčším dosahom, to znamená s väčším množstvom fanúšikov. Ak sa im podarí využiť paniku pri niektorom zo správcov stránky, následne sa dokážu dostať aj k samotnej stránke a tú taktiež využívať na ďalšie šírenie rôznych podvodov. V tomto bode už nie sú ohrození len správcovia stránok, ale aj bežní používatelia, ktorí môžu nevedomky kliknúť na odkaz, ktorý zdieľala ich obľúbená stránka, bez toho, aby vedeli, že sa za ním skrýva nejaká kybernetická hrozba.

Ale pozor, táto hrozba sa týka bežných používateľov aj iným spôsobom. Nie je to len o tom, že sa môžete stať obeťou podvodne prebratej stránky. Útočníci využívajú podobné správy aj na vyvolanie paniky bežných používateľov. Môže vám tak prísť legitímne vyzerajúca správa, ktorá tvrdí, že niektorý váš príspevok porušil pravidlá a ak sa neprihlásite a neodvoláte v priloženom odkaze, hrozí vám vymazanie účtu. Je to prakticky rovnaký druh podvodu, akurát s trochu inak formulovaným textom správy. Ak takúto správu dostanete, nepanikárte.

Musíte si uvedomiť, že Facebook väčšinou takouto formou nekomunikuje. Pri podobných správach si všimnite niekoľko znakov, ktoré vám naznačia, že ide o podvod:

Odosielateľ – V prípade týchto podvodných správ si musíte všimnúť odosielateľa. Väčšinou nemá meno a ako odosielateľ nie je uvedený ani samotný Facebook. Najčastejšie je ako odosielateľ uvedený Guest s nejakým číslom, napríklad Guest 5046. V niektorých prípadoch je ako odosielateľ správy uvedený aj Support Agent. To všetko sú podvody a nie oficiálne správy.

Obsah správy – Tieto podvody sa spoliehajú na paniku, takže vás obvinia zo zverejnenia príspevku, ktorý porušuje pravidlá alebo dokonca zákon. Nikdy ale neuvádzajú, ktorý príspevok by to mal byť. To je ďalší zo signálov, že ide o podvod.

Krátke časové okno na vyriešenie – Keďže sa tieto podvody spoliehajú na paniku používateľov, ponúka im aj taktika vystrašenia. Takže snažia sa vás vystrašiť tým, že o niečo prídete, hlavne teda o svoj účet, ak niečo nespravíte rýchlo. Pamätajte, že ak sa vás niekto do niečoho snaží rýchlo dotlačiť, je to ďalší z varovných signálov, že ide o podvod.

Podozrivé odkazy – Tá najnebezpečnejšia časť podobných podvodných správ. Ak si ju prečítate, nič sa vám nestane. Ale ak kliknete na odkaz a napríklad na ňom vyplníte svoje prihlasovacie údaje, vaše dáta okamžite získajú útočníci. Ak vám v nejakej takejto správe príde odkaz, ktorý vás presmeruje z Facebooku niekam preč, neklikajte naň. Ak už naň náhodou kliknete, nevypisujte tam žiadne svoje údaje.

Ako ale proti takýmto podvodom bojovať? V prvom rade nepanikárte a nezľaknite sa toho, že sa vás niekto snaží vystrašiť tvrdeniami o porušení zákona a krátkej časovej lehote na vyriešenie situácie. Celú správu si dôkladne preverte a hľadajte vyššie spomínané varovné signály. Taktiež si zabezpečte svoj profil na sociálnych sieťach a to ideálne dvojfázovým overovaním, kde k heslu pridáte aj overenie napríklad telefónom alebo overovacou aplikáciou. Skontrolujte svoje zariadenia prostredníctvom antivírusových softvérov. No a ak máte podozrenie, že bol váš účet napadnutý, môžete v jeho nastaveniach skontrolovať aktivitu. Tam zistíte, ak sa s vašim účtom dialo niečo nekalé, napríklad prihlásenie v inej časti sveta, keď ste boli doma.